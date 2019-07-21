Bakan Selçuk: "İnşallah okullar açıldığında her okulumuzda hayvan dostlarımızı görmek dileğiyle"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarında barınaklardan hayvan sahiplenmesine yönelik çalışmalara tepki gösterenlere sosyal medya hesabından cevap verdi.



Bakan Ziya Selçuk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Pergel barınaktan geldi. Okullarımızın da alabilmesi için bir çalışma başlattık. 'Bir bu mu kaldı?' dediler. Emin olun, müfredata hayvan sevgisine dair bir yazı koymakla, okul bahçesine çocuğun seveceği, 'günaydın' diyeceği bir can koymak arasında, 'sevgi' kadar büyük bir fark var. Okullarının bahçelerine hayvanları misafir eden yönetici ve öğretmen arkadaşlarım fotoğraflarını bizimle paylaştıkça bunun müthiş bir gönüllük hareketi olduğunu görüyorum. İnşallah okullar açıldığında her okulumuzda hayvan dostlarımızı görmek dileğiyle." - ANKARA

Kaynak: İHA