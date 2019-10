- Bakan Selçuk"İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı" tanıtım toplantısında konuştu

- Bakan Selçuk "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı" tanıtım toplantısında konuştuAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: " Bugün neredeyse 96 kat artışla 440 bine yakın işe yerleştirme yaptık"ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aktif İşgücü Programlarımıza baktığımız zaman 2002 yılında yalnızca 571 kadınımız kurslardan faydalanırken; bugün 300 bini aşkın kadınımız bu programlardan yararlanıyor.Yine iş kulüplerimizde kadın yararlanma oranımız artıyor. İŞKUR aracılığıyla 2002 yılında; yalnız 4 bin 543 kadın işe yerleştirilebilmiş. Bugün neredeyse 96 kat artışla 440 bine yakın işe yerleştirme yaptık" dedi. Bakan Selçuk, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği koordinatörlüğünde ve Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği paydaşlığında düzenlenen "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı" tanıtım toplantısına katıldı.Selçuk, burada gerçekleştirdiği konuşmada, kadınların günlük hayat içinde emeğiyle, çalışkanlıklarıyla, alın teriyle her zaman var olduğunu belirterek, "Ülkemizin geleceği adına kadınlarımızın her anlamda daha etkin konuma gelmelerini istiyoruz. Ekonomik ve sosyal hedeflerimize de bu şekilde daha kolay ulaşabileceğimize inanıyoruz. Kadınlarımızın, istediklerinde ve imkanlar oluştuğunda nasıl güzel işler yapabileceğini de bu toplantıda görüyoruz" diye konuştu. Selçuk, kadınlara İŞKUR aracılığıyla girişimcilik desteği verdiklerini de hatırlattı.Son 17 yılda kadın istihdamı ivme kazandıTürkiye'de toplam işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranının yüzde 16 olduğunu söyleyen Selçuk, "Tabi ki bu bizim istediğimiz seviye değil ancak son 17 yılda büyük bir ivme yakaladık. Türkiye bugün, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her alanda büyük ilerlemeler kaydediyor. Bu sadece kadın girişimciliği ile sınırlı değil. Kadın istihdamında da ilerleme sağladık. 2007 yılından 2018 yılına kadar kadın istihdamında 4 milyona yakın bir artış gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.İŞKUR ile kadın işe yerleştirmeleri 96 kat arttıBakanlık tarafından yürütülen "Ulusal İstihdam Stratejisi" ile istihdam potansiyelini değerlendirmeye yönelik çok kapsamlı çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Selçuk, "Teşviklerle hedeflerimizi uygulama yolunda kadınlara pozitif ayrımcılık yapan teşvikler sağlıyoruz. İlave İstihdam Teşviki, Aktif İşgücü Programları, Toplum Yararına Programlarımızda her daim kadınlarımızı önceliyoruz. Aktif İşgücü Programlarımıza baktığımız zaman 2002 yılında yalnızca 571 kadınımız kurslardan faydalanırken; bugün 300 bini aşkın kadınımız bu programlardan yararlanıyor.Yine iş kulüplerimizde kadın yararlanma oranımız artıyor. İŞKUR aracılığıyla 2002 yılında; yalnız 4 bin 543 kadın işe yerleştirilebilmiş. Bugün neredeyse 96 kat artışla 440 bine yakın işe yerleştirme yaptık. Tabi biz istiyoruz ki bu rakamlar daha da yükseğe çıksın" ifadelerini kullandı.İstihdam piyasasındaki eşitlik küresel ekonomiye 28 trilyon dolar katkı sağlıyorTicaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da konuşmasında, kadın ve erkek eşitliği anlamında iş dünyasında eş değer fırsatlar oluşturmuş devletlerin çok daha önde olduğunun görüldüğünü kaydetti. İstihdam piyasasında eğer eşitlik sağlanabilirse küresel ekonomiye 28 trilyon dolar daha katkı olacağını söyleyen Batur, "Kadının ekonomik hayata katılması ülkenin refah seviyesine katkı kadar kişiye de güç kazandırıyor. Eşit toplumlar daha yenilikçi oluyorlar. Kadınların iş alanındaki varlığını, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli göstergesi olarak görüyoruz" dedi.Son 15 yılda girişimci kadın sayısında gelişmeler olduğunu söyleyen Batur, "Kadın iş veren sayımız 2019-2003 yılları arasına baktığımızda 40 binlerden 112 binlere yükselmiş durumda. Kendi hesabına çalışan kadın sayısına baktığımızda da 490 binden 875 bine yükseldiğini görüyoruz. Çok güzel gelişme kaydedildi ama daha gidecek yolumuz da var" şeklinde konuştu.Kadınlar ekonomiye katılırsa Türkiye'nin zenginliği yüzde 30 artacakKAGİDER Başkanı Emine Erdem ise projenin kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerinin gerçekleştirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktası olacağına inandıklarını belirtti.Türkiye'de atıl bir girişimci potansiyeli olduğunu söyleyen Erdem, "Kadınlar ekonomiye erkekler kadar katılabilirse Türkiye'nin zenginliği yüzde 30 artacak. Kadınların enerjisini, dinamizmini ve deneyimini ülkemizde girişimciliğe, ekonomiye yeterince yansıtamazsak Türkiye'nin potansiyelini bütün boyutlarıyla gerçekleştirmesi, kalkınma hedeflerine ulaşması mümkün değildir" diye konuştu.Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Bülent Özcan ve çok sayıda davetli katıldı.