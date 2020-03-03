Bakan Selçuk: 'İş Kulüpleri'mizi 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un hayata geçirdiği 'İş Kulüpleri' uygulaması ile iş arayan vatandaşlara profesyonel destek sağladıklarını, 2020 yılı sonuna kadar 66 ilde hizmet veren kulüpleri 81 ile yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 66 ilde 73 İş Kulübü'nün vatandaşlara hizmet verdiğini, 2020 yılı sonuna kadar uygulamayı daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi. İş Kulüpleri'nin en fazla 15 kişilik gruplar halinde hizmet verdiğini, eğitimlerin ise 2 günden 5 güne kadar sürdüğünü belirten Bakan Selçuk, katılımcıların iş bulma sürecine ilişkin bilgileri öğrenerek pratik yapma imkanı bulduklarını söyledi. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"İş Kulübü faaliyetlerinde katılımcıların beceri, yetenek ve ilgilerini keşfetmelerini sağlıyoruz. İş arama kanalları ve işgücü piyasası hakkında detaylı bilgiler veriyoruz. Etkili öz geçmiş hazırlamayı ve bir iş görüşmesinde nasıl davranılması gerektiğini öğretiyoruz. Bu eğitimler esnasında yalnızca teorik bilgiler vermiyor, aynı zamanda katılımcılara öğrendiklerini uygulama fırsatı da sunuyoruz. Böylece katılımcılarımız iş arama sürecini daha etkin ve daha öz güvenli bir şekilde yönetiyor. Bu kulüplerimizin sayısının artırılması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."

'59 BİN 838 VATANDAŞIMIZ FAYDALANDI'

Kadınlar, gençler, engelliler gibi özel politika gerektiren grupların uygulamaya yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Bakan Selçuk, "İş Kulüpleri'mizden bugüne kadar 59 bin 838 vatandaşımız faydalanmıştır. İş Kulüpleri'nden aldığımız olumlu sonuçlar ve geribildirimlerle birlikte İş Kulüpleri'mizi 2020 sonuna kadar 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.