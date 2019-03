Bakan Selçuk "İstihdam Seferberliği 2019" Programına Katıldı

Kaynak: AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bizim işverenlerden beklentimiz ivmenizi daha da yükseltmeniz ve etkinliğinizi arttırmanız. Tüm işverenlerin Cumhurbaşkanımıza verdiği sözü 2019 yılının sonuna kadar tutacağına inanıyoruz." dedi.Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019" programına katıldı.TİSK'in verdiği desteğe teşekkür ederek konuşmasına başlayan Selçuk, Dünya Kadınlar Gününü kutladı, işverenler arasında kadın sayısının çoğalması temennisini dile getirdi.Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda çeşitli terör örgütlerinin saldırılarına maruz kaldığını belirten Selçuk, 2016'da FETÖ darbe girişimiyle karşılaştığını anımsattı.Bakan Selçuk, Türkiye'nin 2018'de de ekonomik saldırıya maruz kaldığını ama hepsine karşı başarılı bir şekilde mücadele edildiğini ve bugüne gelindiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü ekonomi sürecine geçişi sağlayacaklarını, bunun birlik ve beraberliğin olduğu ortamda sağlanacağını vurgulayan Selçuk, "Türkiye'nin ekonomide hayata geçirmeye başladığı yerli ve milli girişimleri durdurmaya çalışanlara da en güzel cevabı işveren ve işçilerimiz hep beraber vereceğiz. Daha fazla çalışarak, daha fazla istihdam sağlayarak buna cevap vereceğinize inancım tam." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin son 16 yılda işveren ve girişimciler sayesinde 3,5 kat büyüdüğünü dile getiren Selçuk, "2002'de 727 bin olan sigortalı çalışan iş yeri sayımız 1,9 milyona, yine aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22.3 milyona yükseldi. İŞKUR'un aktif iş gücü programlarımızdan yararlananların sayısı da 3 milyonu geçti." diye konuştu.Güçlü bir ekonomiye ulaşarak istihdamı arttırmak istediklerini aktaran Selçuk, işverenlerden bu konuda destek istedi.Hükümet olarak işverenlere istihdamı arttırmak için katkı sunacaklarını belirten Selçuk, şunları söyledi:"17 teşvik programımız vardı. Yeni nesil teşvik paketimizde, nisan ayının sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için üç ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretlerini de biz ödeyeceğiz. Eğer şartlar sağlanırsa izleyen 9 ayda da prim ve vergileri de ödemeye devam edeceğiz. Bunların biz işverenler için çok önemli olduğuna inanıyoruz."Bakan Selçuk, 18 ayrı teşvik ve destek uygulamalarından işverenlerin yararlanmasını istediklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar 1,7 milyona yakın işverenimiz, 11 milyondan fazla sigortalımız halihazırda destek alıyor. Biz istiyoruz ki daha fazla işverenimiz ve sigortalımız bu teşvik paketlerinden yararlansın. Prim desteklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bu yana işverenlerimize yaklaşık 150 milyar kadar bir destek sağladık devlet olarak." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin kalkınması ve güçlenmesi için üretimin olması gerektiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:"Daha fazla projelerde yer almamız gerekiyor. Çalışma barışı da ancak bu ürettiklerimizin ve kalkınmanın getirdiklerini paylaşmakla mümkün. Bu paylaşımı da gerçek anlamda sağlayabilmenin en etkili yollardan biri de istihdamı arttırabilmek. Bu anlamda devlet olarak, özel sektör olarak ve kamu sektörü olarak her birimize ayrı ayrı görevler ve sorumluluklar düştüğüne inanıyorum. Hükümetimizin sağladığı teşvik ve destekleri de iş dünyası için bir itici güç olarak görmekteyiz. Bizim işverenlerden beklentimiz ivmenizi daha da yükseltmeniz ve etkinliğinizi arttırmanız. Tüm işverenlerin Cumhurbaşkanımıza verdiği sözü 2019 yılının sonuna kadar tutacağına inanıyoruz."TİSK Başkanı Kudret Önen ise "İstihdam Seferberliği 2019" programını desteklediklerini belirterek, "Ekonomik ve siyasi değişimler açısından, son derece dinamik bir dünya ile karşı karşıyayız. Yeni seferberlik kapsamında uygulanmaya koyulacak teşviklerin yanı sıra, geçtiğimiz yıl istihdam seferberliği kapsamında başlatılan ve uygulanan teşvikler de işletmelerimize 'can suyu' olmuştur. Bunun için Hükümetimize teşekkürü borç biliriz." dedi.