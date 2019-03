Bakan Selçuk, İzmir'de Yaşanan Kaza Hakkında Konuştu

Kaynak: İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocukları ve ailelerini taşıyan minibüs kazasında yaralananlara 'acil şifalar' diledi. Bakan Selçuk, "Down sendromlu çocuklarımıza ve ailelerine acil şifalar diliyorum" dedi.Bir dizi programlara katılmak ve yeni açıklanan teşvik paketinin detaylarını paylaşmak üzere Samsun'a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk olarak Samsun Valiliğinde düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Selçuk, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından İzmir'de yaşanan kaza hakkında açıklamalarda bulundu."Down sendromlu çocuklarımıza ve ailelerine acil şifalar diliyorum"İzmir'de yaşanan kazayı, Samsun'da toplantı sırasında öğrendiğini ifade eden Bakan Selçuk, "Dün Down Sendromlular Günü'ydü. Toplantımız sırasında üzücü bir haber aldık. İzmir'in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocuklarımızı ve ailelerini taşıyan minibüsün devrildiğini ve 28 yaralımızın olduğunun haberini aldık. Yavrularımıza ve ailelerimize acil şifalar diliyoruz. İzmir İl Müdürlüğümüz ve ekiplerimiz tedavileri için sahadalar. Tedavileri için gereken yakın alakayı gösteriyorlar. Biz de durumu takip ediyoruz. İnşallah yavrularımız ve ailelerine en yakın zamanda acil şifalar diliyoruz. Toplantımız esnasında böyle bir acı haber de gerçekleşti" dedi."2,8 milyar liralık sosyal yardımı vatandaşlarımıza ilettik"Samsun'da yapılan sosyal yardımlardan da bahseden Bakan Selçuk, "Samsun'da bakanlığımızın alanlarına dair bir toplantı yaptık. Samsun bizim için yatırım, kalkınma ve üretim alanında çok önemli bir şehir. Ekonomi, ticaret ve tarımda da önde olmasını, daha da öne çıkmasını istediğimiz illerden bir tanesi. O anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2002 yılından bu yana ilimizde yapılan toplam 29 milyar liralık yatırımla Samsun ili yeni bir çehre kazandı. Yatırımları daha da arttıracağız. Yine 2002'den bu yana toplam 2,8 milyar liralık sosyal yardımı vatandaşlarımıza ilettik. Bunların yarım milyar lirası da 2018 yılında gerçekleşti. Şu anda ilimizde 6 sosyal hizmet merkezimiz bulunmakta. 2019 yılı içerisinde 2 tane daha sosyal hizmet merkezimizi tamamlayıp, vatandaşların hizmetine kavuşturacağız" diye konuştu."Yeni teşvik paketinin detaylarını paylaşacağız"Samsun'da yapılacak toplantı ile yeni teşvik paketinin detaylarının anlatılacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlattığımız, 'İstihdam Seferberliği 2019'un Samsun buluşmasını gerçekleştireceğiz. İşverenlerimiz, Cumhurbaşkanımıza 2019 yılı için 2,5 milyon istihdam sözü verdi. İnşallah Samsun'da bu istihdam sözünü tutan ve öncü olan illerden birisi olacak. İŞKUR verilerine baktığımız zaman da son 17 yılda Samsun'da 119 bine yakın vatandaşımızı işe yerleştirdiğini görüyoruz. Ocak-şubat aylarındaki işe yerleştirme oranlarına baktığımız zaman da 2018 yılına kıyasla yüzde 10'u aşkın bir artış mevcut. Öğleden sonraki toplantımızda da Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla yeni açıkladığımız teşvik paketinin detaylarını paylaşacağız."Bakan Selçuk'un Samsun ziyaretine ayrıca Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve bakanlığa bağlı kurumların yetkilileri katıldı.Bakan Selçuk'un Samsun programı gün boyu sürecek. - SAMSUN