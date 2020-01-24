Bakan Selçuk: Kadınlar üzerinden siyaset bırakılmalı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, rehber öğretmenler için hazırlanan kitaba ilişkin eleştirilerle ilglii, "Bu yapılan, kitapları incelemeden bütünün içinden parçaları cımbızlayarak insanları ayrıştırmaktır. Artık okumadan, bütünü görmeden detayı eleştirmenin, kadınlar üzerinden siyaset yapmanın bırakılması lazım" dedi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, 3 yıl önce rehber öğretmenlere hizmet içi eğitim programı kapsamında hazırlanan 'Psikososyal Önleyici Destek Programı' kitabında yer alan görsellere ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Bakan Selçuk, kitabın içeriğini tek tek incelediğini söyledi. Selçuk "Öncelikle çocuğun gördüğü bir kitap değil. UNICEF ile hazırlanan ve 7 ayrı kitaptan oluşan sette son derece yararlı içerikler var. İçinde başı açık anneler de var, başı açık ve kapalı annelerin bir arada olduğu çizimler de var. Genellikle pozitif örnekler bulunuyor, 150'nin üzerinde resimden sadece ikisinde olumsuz örnek çizim var, ikisi de başı açık çizilmiş. Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz. Nitekim inceleme başlattık" dedi.

Kadının önemine işaret eden Selçuk, "Aksi de olabilirdi, eşit de çizilebilirdi. Bu yapılan, kitapları incelemeden bütünün içinden parçaları cımbızlayarak insanları ayrıştırmaktır. Kadın baş tacıdır, insan baş tacıdır. Artık okumadan, bütünü görmeden detayı eleştirmenin, kadınlar üzerinden siyaset yapmanın bırakılması lazım. Bu çok zor bir şey değil. Kavgaya değil birlikte olmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.