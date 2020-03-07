Bakan Selçuk: Kadınlarımızın iş koşullarını rahatlatacak uygulamaları önemsiyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadınlarımızın çalışma hayatına girdiğinde aile-iş yaşamı dengesi kurarken, koşullarını rahatlatacak uygulamaları önemsiyoruz. ve biz bu düzenlemelerle her daim kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu'nca Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen ' Türkiye Buluşması'nda konuştu. Bakan Selçuk, 28 Şubat döneminde üniversitelerden atılan, memuriyetten çıkarılan, eğitim ve çalışma hakkı ellerinden alınan kadınlara haklarını AK Parti iktidarlarının iade ettiğini söyledi. Selçuk, "Biz bugün artık başörtülü olsun olmasın, tüm kadınlarımızın özgürce iş hayatına katılabildiği, eğitim fırsatlarından yararlanabildiği bir ülkedeyiz. ve biz bugün artık bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin sadece ekonomik göstergelerle ölçülmediğini biliyoruz. Aynı zamanda sosyal ve kültürel göstergelerle ve insani gelişme ölçütleriyle de değerlendirme yapmak zorundayız" dedi.

'KADIN İSTİHDAM ORANI HEDEFİ YÜZDE 34'

Bakan Selçuk, Türkiye'yi 2023 yılına taşıyacak olan 11'inci Kalkınma Planı'na göre kadınların iş gücü katılım oranını yüzde 38,5, yine kadın istihdam oranını da yüzde 34'lere çıkarmayı planladıklarını kaydetti. Selçuk, "Ekonomik açıdan daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye, ancak kadın ve erkeğin birlikte çalışarak birlikte üreterek kurduğu bir Türkiye ile olacak. Biz bu noktada kadın istihdamını da arttırmak için bakanlığımıza bağlı İş-Kur aracılığıyla aktif iş gücü programları düzenliyoruz. Girişimcilik programları, mesleki eğitim programları düzeliyoruz. 2 milyona yakın kadınımız bu programlara katılarak eğitimler aldı. Yine girişimcilik eğitimlerinden 2019 yılının sonuna kadar 200 bini aşkın kadınımız faydalandı" diye konuştu.

'ENGELLERİ HAFİFLETMEK İSTİYORUZ'

Bakan Selçuk, kadının iş hayatına katılıp katılmamasının kendi tercihi olduğunu vurgulayarak, "Fakat bizim devlet olarak güdümüz, iş hayatına katılmayı tercih ettiği takdirde, kadının hem iş hayatına katılmasını, hem de iş hayatında ilerlemesini engelleyecek koşulları hafifletmektir. Bu dönemde kadınlarımızın çalışma hayatına girdiğinde aile-iş yaşamı dengesi kurarken koşullarını rahatlatacak uygulamaları önemsiyoruz. ve biz bu düzenlemelerle her daim kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hiç kimse kimsesiz değildir" ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: AÇIMIZ FARKLI OLSA DA ACIMIZ AYNI

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, "Dinlerimiz, dillerimiz, ideolojilerimiz, isimlerimiz, kalıplarımız birbirinden farklı; ama biz insanız. Dünyanın neresinde olursa olsun, açımız farklı olsa da acımız aynı. Öyleyse sendikal alana evrensel bir çerçeveden bakmak ve bu anlamda hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi tanımlamadan tanıyarak beraber hareket edebilmek gerekiyor. Onun için Memur-Sen ailesi, bu iddia ve ideal ile dünyanın birçok ülkesindeki emek örgütleriyle bir araya geliyor. Eğitim iş birliği ağını genişleterek tecrübe paylaşımıyla sendikal alanı güçlü kılmaya çalışıyor" diye konuştu.