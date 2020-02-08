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Bakan Selçuk, Karaman'da iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karaman'da hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

08.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:46Bakan Selçuk, Karaman'da iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'da hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki toplantıda konuşan Selçuk, Karaman'a eğitim alanında istişarelerde bulunmak üzere geldiğini, kentte gördüğü birlik ve beraberlikten memnuniyet duyduğunu söyledi.
Karamanlı vatandaşların eğitime verdiği önemin kendisini etkilediğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:
"Hayır yapmak kolay bir iş değil. Herkesin parası olur da herkes hayır yapamaz. Nasip olmaz, kısmet olmaz. Hayır yapmak, kişinin iki dünyasını da mamur edecek bir müjdedir. Bu açıdan gelecek nesillerimizi, istihdam problemlerimizi dert edinen, eğitime katkıda bulunan iş insanlarımıza, hayırseverlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."
Milli Eğitim Bakanlığının projelerini anlatan Selçuk, eğitime, öğrenciye ve öğretmene verdikleri önemi vurguladı.
Bakan Selçuk, daha sonra hayırseverlere teşekkür plaketi verdi.

Ziya Selçuk, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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