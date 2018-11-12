Bakan Selçuk, Kendisine Mektupla Ulaşan Tutak'taki Öğretmenlerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, kendisine mektupla ulaşan Tutak
'taki öğretmenlere, "Bizim size ihtiyacımız var, çünkü sizin burada olmanız bize güven veriyor. Sizlerin varlığı olmadan, sizin omuz vermeniz söz konusu değilse bizim Ankara
'dan çok fazla şey yapmamız mümkün değil." diye seslendi. Bakan Selçuk
, Kars
'taki programının ardından, mektup yazarak kendisini davet eden öğretmenlerle bir araya gelmek üzere helikopterle Ağrı
'nın Tutak ilçesine geldi.
Öğretmenlerle Tutak Öğretmenevi'nde bir araya gelen Selçuk, ilçedeki öğretmenlerden çok sayıda davet mektubu aldığını, mektupların hepsini teker teker incelemeye çalıştığını ve daha sonra "Tutak'ı unutmamak için" mektupları oturduğu koltuğun arkasındaki dolaba yerleştirdiğini aktardı. Selçuk, mektupları hala o dolapta sakladığını söyledi.
Öğretmenlerin mektubunda samimiyetlerini içtenlikle hissettiğini dile getiren Selçuk, "Bu samimiyete icabet etmemek mümkün olmazdı ve bulabildiğim ilk vakitte Tutak'a, Ağrı'ya geldim." dedi.
Selçuk, "Burası bizim için illerden bir il değil, burası bizim için duygudaşlığımızın, yoldaşlığımızın, arkadaşlığımızın, vatanımızın kapısı bacası, bir şekilde bizim burası güvenlik noktamız. Bu sadece askeri güvenlik olarak değil manevi güvenlik açısından da güvenlik noktamız. Bu yüzden Ankara'da yapılan iş 1 birim ise burası 10 birim gibi geliyor bana. Çünkü çok emek veriyorsunuz." diye konuştu.
Öğretmenlere, yöneticilere teşekkür eden Selçuk, Ağrı'da yürütülen "Benim Öğrencim" projesine işaret ederek, "Okula devamını sağladığınız kız çocuklarımızı, evlatlarımızı gördüğümde zaten meselenin doruk noktası da gündeme gelmişti. Çünkü bu çocukların hepsi için bir hayat fırsatı sağlamışsınız. Ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama bu çocuklara çok büyük dünyalar açmışsınız." ifadelerini kullandı.
Selçuk, öğretmenlere, "Bu çocukların size ihtiyacı var. Bu çocuklar sizin tebessümünüzü bekliyor, bu çocuklar gözlerinizin pırıltısından neşe bulmayı bekliyor. Bizim size ihtiyacımız var, çünkü siz mutfaktasınız, sahadasınız . Bizim size ihtiyacımız var, çünkü sizin burada olmanız bize güven veriyor. Sizlerin varlığı olmadan, sizin omuz vermeniz söz konusu değilse bizim Ankara'dan çok fazla şey yapmamız mümkün değildir." diye seslendi.
Bakan Selçuk, "Eğer biz 2023 Vizyonu ile bayrağı yükselteceksek, eğitim kalitesini artıracaksak bu aşağıdan yukarı olacak. Yani sahadan, mutfaktan işin asıl merkezinden yani okullarımızdan yukarı çıkacak." dedi.
"Yapmak istediklerimizi zaten burada yapıyorsunuz"
Tutak'taki kodlamayla ilgili çalışmalara değinen Selçuk, "İnanın Türkiye
'de birçok çalışma gördüm ve çok çok iyi düzeyde bir çalışma bu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizim bu vesileyle 2023 Vizyonu bağlamında yapmak istediğimiz şeyleri siz burada zaten yapıyorsunuz. O sebeple umudum bir kat daha arttı sayenizde. Burada 2023 Vizyonu çerçevesinde bunun aslında bir ülke ödevi olduğunu, bir millet, devlet meselesi olduğunu tekrar söylemeye çalışıyorum, çünkü bu bir şahıs meselesi değil. Eğitim bir ülke ödevidir, millet ödevidir." değerlendirmesinde bulundu.
Vizyon Belgesi'ni "sıfırdan başlanıyor" gibi algılamamak gerektiğine işaret eden Selçuk, belgenin daha önce ortaya konmuş çok büyük emeklere katkı sağlama anlamına geleceğini vurguladı. Selçuk, "Bu kadar güçlü binalar, derslikler, öğretmenlerimiz, dijital altyapı olmasa nitelikten söz edemeyiz. Benim sizlerden istirhamım, bu meseleye Türkiye için, çocuklarımızın göz aydınlığı için, memleketin geleceği için daha fazla omuz verin, daha fazla güç verin. Biz beraberce şu ülkenin bu yeni çağda yeni bir nefes sahibi, yeni bir soluk sahibi olmasını sağlayalım. Bunu hep beraber rahatlıkla yaparız. Ben size inanıyorum. Tahmin ediyorum ki siz de bize inanıyorsunuz. Dolayısıyla bunu yapmamak için hiçbir sebep yok." ifadelerini kullandı.
Kapı kapı, ilçe ilçe dolaşarak öğretmenlerle temas etmeyi önemsediğini dile getiren Selçuk, "Sizlerin heyecanı olmazsa biz hiçbir şey yapamayız Ankara'dan." dedi.
Tutak'ın ihtiyaçları konusunda bölge milletvekilleriyle temas halinde olduğunu aktaran Selçuk'un, "Sizin bir talebiniz olursa zaten mektup yazarsınız yine, söylersiniz." sözleri salondakilerden alkış aldı. AK Parti
Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
, Ağrı Valisi Süleyman Elban
da öğretmenlere hitaben selamlama konuşması yaptı.
146 öğretmen Selçuk'a mektup yazdı
Öğretmenlerden Esra Yıldız ise kurdukları ekiple ilçenin eğitim kalitesini artırmak ve ilçede farkındalık yaratmak için sosyal sorumluluk kapsamında yaklaşık 30 projeyi hayata geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.
Bunlar arasında yer alan "Tutak, Ziya Öğretmenini Bekliyor" projesiyle 146 öğretmenin yazdığı davet mektuplarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a gönderdiklerini bildiren Yıldız, "Sayın Bakanımız davetimize olumlu yanıt vermekle kalmayıp kendisi buraya kadar geldi. İyi ki varsınız. Siz buraya gelerek 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde bize çok güzel bir hediye verdiniz." diye konuştu.
Törende, bir grup öğrenci, Kodla Ağrı Projesi'ni tanıtan kısa bir gösteri sundu. Ağrı genelinde uygulanan "Benim Öğrencim" projesi kapsamında, aileleriyle görüşülerek okula bu yıl başlayan ve çoğunluğu kızlardan oluşan Tutaklı öğrenciler, ellerinde taşıdıkları harflerle Bakan Selçuk için "İyi ki Varsınız" yazısını oluşturdular. Bu sırada 6. sınıfta okuyan bir kız öğrenci kısa süreli baygınlık geçirdi. Hastanede bir süre müşahede altında tutulup evine geçen öğrenciyle telefonda görüşen Bakan Selçuk, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Selçuk, öğrenciye sahnedeki gösterisi için de teşekkür etti. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Selçuk,Tutak,Ziya Selçuk
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:11