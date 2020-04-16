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Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'nde süreci hızlandırıyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Kısa Çalışma Ödeneği'nde süreci hızlandırıyoruz.

16.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:57
Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'nde süreci hızlandırıyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Kısa Çalışma Ödeneği'nde süreci hızlandırıyoruz. Uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeyerek, işverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeleri gerçekleştirileceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, TBMM'de kabul edilen koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi hakkında yazılı açıklama yaptı. Kanun teklifinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren konuların yer aldığını anımsatan Bakan Selçuk, koronavirüs ile mücadelede işçi ve işverenleri desteklemek için, Kısa Çalışma Ödeneği'nin daha hızlı sonuçlandırılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nde süreci hızlandırıyoruz. Kısa çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeyerek, işverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeleri gerçekleştirileceğiz" dedi.

'İSTİHDAMI GÜVENCE ALTINA ALDIK'

Bakan Selçuk, yasa teklifi ile çalışanları güvence altına aldıklarını belirterek, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin 3 aylık süreyle fesh edilemeyeceğini bildirdi. Bu doğrultuda iş sözleşmesini fesheden işverene ceza kesileceğine dikkat çeken Selçuk, "3 aylık süre boyunca, iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, iş veya hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek. Şayet olursa, her bir işçi için feshin yapıldığı tarihteki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

'NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE GSS İŞSİZLİK SİGORTASINDAN KARŞILANACAK'

Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteği konularında da bilgi veren Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan işçilerimiz ile 15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçilerimize, ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık bin 177 TL gelir desteği sağlıyoruz. Buna ek olarak emekçilerimize bir iyi haber daha vermek istiyorum. Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, Genel Sağlık Sigortalı sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Böylece kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanacak."

'BAKIM HİZMETLERİNDEN GELİR ŞARTI ARANMAYACAK'

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelliler için gelir ölçütü ve ağır engellik şartının geçici olarak 3 ay süreyle kaldırıldığını kaydetti. 438 resmi bakım merkezinde, bakıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlının gelir ve engel oranına bakılmaksızın tüm giderlerinin devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Bakan Selçuk; "İçinde bulunduğumuz süreçte, kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, İşçi, Güncel
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