06.07.2019 18:04
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Bakan Selçuk Kızılcahamam'da

Bakan Selçuk Kızılcahamam

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İl Müdürleri ve Birim Amirleri Toplantısı'na katılmak üzere Kızılcahamam'a geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İl Müdürleri ve Birim Amirleri Toplantısı'na katılmak üzere Kızılcahamam'a geldi.

İl Müdürleri ve Birim Amirleri Toplantısı, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenirken Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'u otel önünde Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Güray Altunay karşıladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile birlikte toplantı salonuna geçerek açılış konuşmasını yaptı. Toplantı çıkışında Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Kızılcahamam ile ilgili istişarelerde bulundu. - ANKARA
Kaynak: İHA
Zehra Zümrüt Selçuk, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

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