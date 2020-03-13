Bakan Selçuk: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama...
Bakan Selçuk: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldık.
13.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:03
Bakan Selçuk: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldık." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ziya Selçuk, Politika
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