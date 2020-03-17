Bakan Selçuk, "Kronik hastalığı bulunan sigortalılarımızın sağlık raporları ve reçeteleri ikinci...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak" dedi.
17.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:25
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs ile mücadelede tedbirleri kapsamında açıklama yaptı.
"Kronik hastaların 1 Mart ve sonrasında sona eren sağlık raporları geçerli olacak"
Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, "Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak." dedi.
Yeniden reçete düzenlemelerine gerek kalmayacak
Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak.
Böylelikle kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu olmayacağına işaret eden Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılayacaklarını belirtti.
Tek hekim tarafından 10 güne kadar rapor verme süresi 14 güne çıkarıldı
Vatandaşları, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kurala hassasiyetle uyması konusunda uyaran Bakan Selçuk, 14 gün karantina süresini anımsatarak, "Yurt dışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 tanıları halinde tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat/ iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak." ifadelerini kullandı.
Böylelikle tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresi 14'e yükselmiş oldu. - ANKARA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs ile mücadelede tedbirleri kapsamında açıklama yaptı.
"Kronik hastaların 1 Mart ve sonrasında sona eren sağlık raporları geçerli olacak"
Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, "Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak." dedi.
Yeniden reçete düzenlemelerine gerek kalmayacak
Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak.
Böylelikle kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu olmayacağına işaret eden Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılayacaklarını belirtti.
Tek hekim tarafından 10 güne kadar rapor verme süresi 14 güne çıkarıldı
Vatandaşları, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kurala hassasiyetle uyması konusunda uyaran Bakan Selçuk, 14 gün karantina süresini anımsatarak, "Yurt dışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 tanıları halinde tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat/ iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak." ifadelerini kullandı.
Böylelikle tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresi 14'e yükselmiş oldu. - ANKARA
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Güncel
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Güncel
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor