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Bakan Selçuk'la görme engelli öğrenci arasında duygulandıran diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Ankara Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi'ne yaptığı ziyarette görme engelli bir öğrenciyle duygulandıran bir diyalog yaşadı. Bakan Selçuk, o anda hissettiklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

24.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:21

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Ankara'da Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi'ne yaptığı ziyarette yönetici, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşma sırasında görme engelli bir öğrenciyle arasında geçen duygu dolu bir diyaloğu kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

"ÇOCUKLAR HİSSETSİN, BU BANA YETER"

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben konuşurken elini kaldırdı. Geldiğinde anladım görme engelli olduğunu. 'Ben sizi hissettim' dedi. Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir; çocuklar hissetsin bu bana yeter. Ben de sizi 'hissediyorum' ve bunun ne denli kıymetli olduğunu anlatacak bir cümle kuramıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı;

Bakan Selçuk'la görme engelli öğrenci arasında duygulandıran diyalog

Anadolu Lisesi, Ziya Selçuk, Politika, Güncel


Politika

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