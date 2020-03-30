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Bakan Selçuk: "LGS başvurularını otomatik olarak yapacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için tüm öğrencilerin başvurularının 7 Haziran'da otomatik olarak yapılacağını açıkladı.

30.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:21
Bakan Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için tüm öğrencilerin başvurularının 7 Haziran'da otomatik olarak yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, resmi Twitter hesabından LGS başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Korona virüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ziya Selçuk, Twitter, LGS, Politika
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