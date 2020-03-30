Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Selçuk: "LGS başvurularını otomatik olarak yapacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için tüm öğrencilerin başvurularının 7 Haziran'da otomatik olarak yapılacağını açıkladı.

30.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:25
Bakan Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için tüm öğrencilerin başvurularının 7 Haziran'da otomatik olarak yapılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, resmi Twitter hesabından LGS başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Korona virüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Ziya Selçuk, Twitter, LGS, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bakan Selçuk: 'LGS başvurularını otomatik olarak yapacağız' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:21: Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı - Haber 15:21: Adapazarı Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında gazetecileri unutmadı - Haber 15:21: TDV'nin "Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti" kampanyasına destek - Haber 15:21: BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ VERENLERE 2 AY EV HAPSİ - Haber 15:21: ANTALYA Pideli 'Evde kal' mesajı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber