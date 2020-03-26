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Bakan Selçuk: LGS, birinci dönem müfredatından yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak" dedi.

26.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:27
Bakan Selçuk: LGS, birinci dönem müfredatından yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yaptığı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile okulların tatil süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını hatırlattı. Bu yıl LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek 8'inci sınıf öğrencilerinin sınav ile ilgili kaygı düzeylerini en aza düşürmek istediklerini belirten Bakan Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında toplanan Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi Bilim Kurulu'nun, tüm süreci değerlendirdiğini kaydetti. Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitimi yapılmayan konulardan LGS'de soru sorulmayacağını daha önce açıklamıştım. İkinci dönemde malumunuz bir ay kadar bir süre yüz yüze eğitim imkanı oldu. Ancak Şubat ayında Elazığ ve Malatya depremlerinde de o bölgedeki öğrencilerimiz okullara gidemediler. İkinci dönem derslerinin telafisi için gerekli sürenin LGS sınav takviminde uzun gecikmelere yol açabileceği değerlendirildi" dedi.

'SINAVIN ERTELENMESİNİ GEREKTİREN DURUM YOK'

Bakan Selçuk, LGS sınav takviminde gecikme olması halinde öğrencilerin kaygılarının daha da artabileceğine değinerek, şunları kaydetti:

"Salgın dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerimizin kaygılarını daha da artırmak istemiyoruz ve sınava hazırlanmak için yeterli zaman tanımak istiyoruz. Şu anki veriler ışığında, 7 Haziran 2020'de yapılacak LGS'yi ertelememizi gerektiren bir durum yok. Ancak, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini takip edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki haftalarda durumu bir daha değerlendiririz. Ancak şu an için sınav tarihinde bir değişiklik gündemimizde yok. Özetle, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla bir yandan uzaktan eğitim derslerini takip etsinler, bir yandan da şimdiye kadar gördükleri konuları tekrar etsinler. LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ziya Selçuk, LGS, Güncel

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