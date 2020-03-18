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Bakan Selçuk: Meslek liselerinde maske üretimine başladık

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, virüs eksenli sohbetlerin çocukların ileriki yaşantısında derin izler bırakabileceğini belirterek aileleri uyardı.

18.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:12
Bakan Selçuk: Meslek liselerinde maske üretimine başladık

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, virüs eksenli sohbetlerin çocukların ileriki yaşantısında derin izler bırakabileceğini belirterek aileleri uyardı. Bakan Selçuk, meslek liselerinde maske üretimine de başladıklarını duyurdu.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında aileleri uyardı. Bakan Selçuk, "Çocukların yanında virüse dair haberleri izlemek, yaşlarına uygun olmayan görüntüleri izletmek ve sohbet gündemini sürekli virüs ekseninde tutmak çocuklarımızın ileriki yaşantısında derin izler bırakabilir. Lütfen tedbirli ve bununla birlikte sağduyulu olalım" dedi. Bakan Selçuk ayrıca, meslek liselerinde maske üretimine başladıklarını belirterek, "Ekip arkadaşlarımın başlattığı çalışmalar hızla üretime dönüştü. Meslek liseli gençlerimiz cerrahi ve N95 maske üretimine başladı. Üstelik üretim yapacak okul sayımızı da artırdı" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ziya Selçuk, Twitter, Güncel

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