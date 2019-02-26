Bakan Selçuk: Mesleki ve Teknik Okullarımızın Yüzde 4'ünü Özel Sektör Destekliyor

Kaynak: DHA

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Almanya'da mesleki ve teknik okulların yüzde 80'i, özel sektörün desteklediği okullardır. Bizde bu oran, yüzde 4 civarında" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) arasında 'Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'nün imzalanması için tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. İmza töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, TOBB ve bakanlık arasında imzalanan protokolle mesleki eğitim ve reel sektörü birbirine entegre ettiklerini söyledi. 81 ilde bulunan 81 meslek lisesinin protokol kapsamına alındığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:"Türk iş dünyası, odalarımız ve borsalarımız vasıtasıyla bakanlığımızın önünü açmasıyla elimizi taşın altına koyuyoruz. Piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan bir mesleki eğitim modeline geçiyoruz. 81 ilde 81 meslek lisesini protokol kapsamına alıyoruz. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlayacağız. Bu okullarda atölye ve laboratuvar kuracağız, mevcut olanları yenileyeceğiz. Okullardaki öğretmenlerimize de hizmet içi eğitim vererek onları geliştirmesini sağlayacağız. Odalarımızın bünyesinde firmalarda staj ve işbaşı imkanı sağlayacağız öğrencilerimize. 81 meslek lisesine sahip çıkacağız TOBB olarak. Kamu- özel sektör modelini tüm mesleki eğitime yaygınlaştırmak istiyoruz. Mesleki eğitimde özel sektörün rolü artacak, mezun gençlerimiz aranan eleman olacak. Bize bu imkanı sağlayan bakanımız ve ekibine teşekkür ediyorum."'ARTIK MAZERETİMİZ KALMADI'Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise TOBB ile yapılan protokolün mutluluk verici olduğunu kaydetti. Bakan Selçuk, 2023 hedefleri doğrultusunda eğitim camiası olarak kendilerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. İş dünyasından beklentileri olduğunu dile getiren Selçuk, şunları söyledi:"Artık mazeretimiz kalmadı. Bazı sorunlar, beklentiler vardı; hepsi oldu. Almanya'da mesleki ve teknik okulların yüzde 80'i, özel sektörün desteklediği okullardır. Bizde bu oran, yüzde 4 civarında. Bugün bu çalışmaların bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Protokolün yükseköğretim ayağının olması, ne kadar mühim olduğunu gösteriyor. TOBB- ETÜ varlığı, bunun ortaöğretim seviyesinde yansıtılması bakımından önem taşıyor. Bunları sürdürürken mesleki ve teknik eğitimde yeni bir dönem başladığını, bunun sektörle iç içe olduğunu, buna bağlı olarak okullarda üretimin bir öğrenme yöntemi olduğunu rahatlıkla vurgulayabiliriz. Uzun yıllardır hayal edilen bir çalışmanın bugün gerçekleştiriliyor olması beni mutlu etti."Yapılan konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.- Ankara