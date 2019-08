Bakan Selçuk: Müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5'inci Dönem Toplu Sözleşmeleri görüşmelerine ilişkin, "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu. Tabii ki sürecin uzlaşıyla tamamlanması, başından beri en temel arzumuzdur. Fakat uzlaşmazlık durumu da her sözleşme gibi, bu sözleşmenin de doğal sonuçlarından biri" dedi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sırasında basın toplantısı düzenledi. Bakan Selçuk, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmeleri görüşmelerinin 1 Ağustos'ta başladığını hatırlattı. Görüşmeler kapsamında 4 toplantı yaptıkları bildiren Bakan Selçuk, "16 Ağustos'ta da hükümetimiz adına kamu işveren heyeti olarak ilk teklifimizi 2020 için 3.5+3, 2021 için 3+2.5 şeklinde ilettik. Bu teklifimizi daha sonra 2020'nin birinci 6 ayı için yüzde 4 artı enflasyon farkı, 2020'nin altıncı ayı için yüzde 4 artı enflasyon farkı, 2021'in birinci altı ayı için 3 artı enflasyon farkı, ikinci altı ayı için yüzde 3 artı enflasyon farkı olarak yükselttik. Dolayısıyla verdiğimiz zam oranları enflasyon altında kalırsa enflasyonun farkının da ödeneceğini belirttik" dedi.

'SENDİKALAR ORTAK NOKTADA BULUŞMA İHTİMALİNİ ZAYIFLATTI'

Merkez bankası tarafından 2020 için beklenen enflasyonun 8.2, 2021 yılı için beklentisinin ise yüzde 5.4 olarak açıklandığını kaydeden Bakan Selçuk, "Enflasyona ezdirmeme geleneğimizi her daim müzakereler süresince de yürüttük. Müzakereler devam ederken maalesef kamu görevlileri sendikaları heyeti 2020-2021 taleplerini daha da yükselterek ortak bir noktada buluşma ihtimalini zayıflattı. Müzakereler süreci ilk gününde ilk takvimde açıklandığı gibi 20 Ağustos'ta sonuçlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yetki çerçevesinde başkanlığını yürüttüğüm kamu işveren heyeti toplu sözleşme müzakerelerin başından sonuna kadar büyük bir özveriyle hassasiyetle yürüttü" diye konuştu.

'HAKEM KURULU SÜRECİ BAŞLAMIŞ OLDU'

Bakan Selçuk, sürecin tamamında kamu çalışanlarının ve emeklilerin mali ve sosyal haklarını koruyan bir tavırla yaklaştıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Ve masada uzlaşıyı sağlamak temel önceliğimiz oldu. Bilindiği üzere kamu çalışanları için toplu pazarlık süreci müzakerelerin yürütülmesine uzlaşı olmaması halinde de kamu görevlileri hakem kurulunun devreye girmesini öngörmektedir. Bu tarihten sonra kanun taraflara kamu görevlileri hakem kuruluna başvurmaları için 3 iş günü süre tanımaktadır. Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve kamu görevlileri hakem kurulu sürece bugünden itibaren resmen başlamış oldu. Tabi ki sürecin uzlaşıyla tamamlanması başından beri en temel arzumuzdur. Fakat uzlaşmazlık durumu da her sözleşme gibi bu sözleşmenin de doğal sonuçlarından biri. Hakem kurulunun alacağı karar tüm taraflar için nihai ve bağlayıcı olacaktır."

Bakan Selçuk, sendika heyeti ile tekrar bir araya gelinip gelinmeyeceğine ilişkin soruya, "Biz tespit tutanağını imzaladık ve hakem kuruluna iletildi" şeklinde yanıt verdi.

