Kaynak: AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin ticari hacmi her yıl katlanarak artıyor. Perakende e-ticaret satışları 2017 sonunda dünya çapında yaklaşık 2,4 trilyon doları buldu. Küresel e-ticaret satışlarının 2021 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 16 artarak 4,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Ülkemizde ise e-ticaret hacmi yüzde 37 büyüyerek 30,8 milyar liradan 42,2 milyar liraya çıkmış durumda. Üretim ve pazarlamada inanılmaz fırsatlar sunan e-ticaret, günümüz ekonomileri için de önemli bir kapı aralıyor." dedi.Bakan Selçuk, Esenler Belediyesi'nce hayata geçirilen ve ev hanımlarının ürettikleri ürünlerin e-ticaret üzerinden satılmasını amaçlayan Nar Projesi'nin Prof Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısına katıldı.Burada konuşan Selçuk, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi.Selçuk, "Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.Nar Projesi'nin tanıtım toplantısında kadınlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, kadınların her alanda çalıştığını vurguladı.Bakan Selçuk, kadınların el sanatlarından yemeklere ve oyuncaklardan ilmek ilmek örülen el işlerine her alanda çalışmayı, üretmeyi sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:"Bugün 'Ailem ve ülkem için ben ne yapabilirim?" sorusuna en güzel cevabı, azim ve kararlılığınızla, heyecan ve coşkunuzla, ürettiğiniz birbirinden güzel ürünlerle veriyorsunuz. Vakit Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden biridir. Onun için vaktinizi güzel ve değerli kılıyorsunuz, yaptığınız ürünlerle. Benim yaptığım bir tencere yemekten, el işinden, süs eşyalarından ne olur diye düşünmüyorsunuz. Çünkü, Peygamber Efendimize, 'Allah katında amellerin en makbul olanı hangisidir?' diye sorulunca, 'Az bile olsa devamlı olanıdır.' buyurmuşlardır. Buradaki amel, iş, eylem, uğraştır. Bizler çalışmanın ibadet olduğu bilinciyle yaşayan insanlarız. Az da olsa sürekli bir eylem geliştirerek, gücümüzü birleştirerek hem kendimize hem de topluma faydalı bir amel yapmış oluyoruz. Nar Projesi de önemli bir proje. Evde bir olan nar, çarşıda pazarda bin olacak, bereketlenecek inşallah."Ticarette üretim kadar satış ve pazarlamanın da önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, "Bu proje ile kadınlarımız sadece ürettikleri ürünleri satıcıyla buluşturmuyor, aynı zamanda teknoloji ile buluşuyorlar, teknolojinin ticarette sunduğu fırsatlarla buluşuyorlar. Özellikle bilişim teknolojilerinin internet ağıyla dünyayı kuşattığı bir dönemde e-ticaretin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha da idrak ediyoruz." dedi.E-ticaretin küreselleşen dünyada ekonominin itici gücü olmaya devam ettiğini dile getiren Selçuk, "İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin ticari hacmi her yıl katlanarak artıyor. Perakende e-ticaret satışları 2017 sonunda dünya çapında yaklaşık 2,4 trilyon doları buldu. Küresel e-ticaret satışlarının 2021 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 16 artarak 4,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Ülkemizde ise e-ticaret hacmi yüzde 37 büyüyerek 30,8 milyar liradan 42,2 milyar liraya çıkmış durumda. Üretim ve pazarlamada inanılmaz fırsatlar sunan e-ticaret, günümüz ekonomileri için de önemli bir kapı aralıyor. Girişimci kadınlarımız, evlerinde ürettikleri ürünleri Esenler ilçemizde bir satış noktasında sergilemiş olsanız, hedef kitlesi belki on binlere ulaşabilir ama Nar Projesi'yle şu anda kapınızı sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya açmış olacaksınız." ifadelerini kullandı.Bakan Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:"2009 yılından itibaren düzenlediğimiz girişimcilik eğitim programlarımıza kadınlarımızın rağbeti oldukça fazla. Girişimcilik eğitim programından yararlananların yüzde 48'sini kadınlar oluşturuyor. Bu veriler, kadınlarımızın girişimcilik ruhunun arttığını, daha fazla ürettiklerini gösteriyor. Bugün ülkemizde 6,1 milyon girişimcimizin yaklaşık bir milyonunu kadınlarımız oluşturuyor. Bugün sadece e-ticaret üzerinden satış yapan birçok sanal mağaza var. Bütün bu deneyimler ışığında Esenler Belediyemiz sizlere sadece e-ticaret uygulamasıyla ürün satış imkanı sunmuyor. Aynı zamanda yeni bir vizyon ve ufuk da kazandırıyor. Girişimci, müteşebbis kadınlarımıza bu konuda ücretsiz hizmet veriyor. Biliyorsunuz evde ürettiğiniz bu ürünler aynı zamanda artık vergiden de muaf tutuluyor. Böylece kadınlara ilişkin ilham veren bir pozitif ayrımcılık uygulamasını yerel yönetimlerimiz aracılığıyla hayata geçirmiş olacağız."Konuşmanın ardından, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bakan Selçuk'a hediye takdim etti.Bakan Selçuk, Nar Projesi kapsamında kadınların yaptığı ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.Stantlardaki örgü bebekleri çok beğendiğini ifade eden Selçuk, oyuncak bebek ve çeşitli ürünler satın aldı.