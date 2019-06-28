28.06.2019 16:25
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Bakan Selçuk, Niğde'de öğretmenlerle buluştu

Bakan Selçuk, Niğde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde'de öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , Niğde 'de öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk'u Niğde Üniversitesinde Niğde Vali Vekili Adnan Türkdamar , AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun , Selim Gültekin ve ilin yöneticileri karşıladı. 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre Merkezinde öğretmenler ile buluşan Bakan Selçuk, öğretmenlere konferans verdi. Bakan Selçuk, basına kapalı olan programından sonra AK Parti Niğde İl Başkanlığını ziyaret edecek. Son programı ise Hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile yemekte bir araya gelecek. - NİĞDE
Kaynak: İHA
AK Parti , Ziya Selçuk , Niğde , Güncel

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