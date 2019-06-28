28.06.2019 16:50
Haberler » “genel“ » Haber

Bakan Selçuk, Niğde'de öğretmenlerle buluştu

Bakan Selçuk, Niğde'de öğretmenlerle buluştuNİĞDE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde'de öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk , Niğde 'de öğretmenlerle buluştu
NİĞDE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , Niğde'de öğretmenlerle bir araya geldi.
Bakan Selçuk'u Niğde Üniversitesinde Niğde Vali Vekili Adnan Türkdamar , AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun , Selim Gültekin ve ilin yöneticileri karşıladı. 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre Merkezinde öğretmenler ile buluşan Bakan Selçuk, öğretmenlere konferans verdi. Bakan Selçuk, basına kapalı olan programından sonra AK Parti Niğde İl Başkanlığını ziyaret edecek. Son programı ise Hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile yemekte bir araya gelecek.Bakan Selçuk, Niğde'de öğretmenlerle buluştu
Kaynak: İHA
AK Parti , Niğde , Ziya Selçuk , Genel

Son Dakika Haberleri
18:32 Hakkari Çukurca'da şehit düşen Kadir Yıldırım, memleketi Tokat'a getirildi
18:21 Anne Koçaklı: "Kızımın cesedini istiyorum, yaşadığından umudum yok"
17:38 Balıkesir'de Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Festivali
17:20 Kars Valisi Türker Öksüz, LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi
16:52 Nafaka borucunu ödeyebilmek için böbreğini satmak istiyor
16:49 Bakan Selçuk, Niğde'de öğretmenlerle buluştu
16:22 Köylüden sopalı yılan operasyonu