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Bakan Selçuk: "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış...

AA Editör Masası AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

20.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:11
AA Editör Masası
AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması
ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (4)
Selçuk: "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız." Bakan Selçuk: ’Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış...

Kaynak: AA

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Bakan Selçuk: "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış...
Etiketler : Güncel

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