Bakan Selçuk: "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış...

AA Editör MasasıAA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sormasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplamasıANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (4)Selçuk: "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız."

Kaynak: AA

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