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Bakan Selçuk o iddialara yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için personel maaşından 500 lira kesileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

01.04.2020 22:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:20
Bakan Selçuk o iddialara yanıt verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için personel maaşından 500 lira kesileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet olarak zor bir süreçle başa çıkmaya çalışırken her gün başka bir sahte haberle uğraşmak ve açıklama yapmak durumunda kalıyoruz. Hukuki süreçlerin başlatıldığının bilinmesini isterim. Lütfen sadece resmi kaynaklarımızdan paylaşılan bilgilere riayet edelim" dedi.
Bakan Selçuk, kampanya için MEB personelinin 15 Nisan'da yatırılacak maaşından 500 lira kesileceğine ilişkin üzerinde kendi ismi bulunan sahte genelge ile korona virüs nedeniyle ara verilen eğitimin seneye tekrar edileceğine yönelik habere ait görselleri de üzerine çarpı işareti koyarak paylaştı.
(Mehmet Kalay/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ziya Selçuk, Güncel
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