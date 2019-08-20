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Bakan Selçuk: Öğrencilere ormanın küllerini göstereceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu yıl ders yılı açılışında fidan dikmeden önce ormanın küllerini göstereceğiz öğrencilere. Bu duyguyla dikilen fidan da, bilgi de tutar. İzmir için, ağaçlar için, bir ağacın tek bir yaprağı için tarifsiz üzgünüm" dedi.

20.08.2019 15:52 Bakan Selçuk: Öğrencilere ormanın küllerini göstereceğiz
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu yıl ders yılı açılışında fidan dikmeden önce ormanın küllerini göstereceğiz öğrencilere. Bu duyguyla dikilen fidan da, bilgi de tutar. İzmir için, ağaçlar için, bir ağacın tek bir yaprağı için tarifsiz üzgünüm" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk, okullarda çocuklara doğayı, iklimi, oksijeni, habitatı, toprağı, fidanı her şeyi anlattıklarına dikkat çekerek şöyle dedi:
"İçselleştirmeleri için birlikte fidanlar dikiyoruz, ormanlara gidiyoruz. Ama büyük bir eksiğimiz var. Yok olduktan sonra değil, varken değer bilmekle ilgili ciddi bir eksiğimiz var. Bu yüzden bu yıl ders yılı açılışında fidan dikmeden önce ormanın küllerini göstereceğiz öğrencilere. Bu duyguyla dikilen fidan da, bilgi de tutar. İzmir için, ağaçlar için, bir ağacın tek bir yaprağı için tarifsiz üzgünüm."



Ziya Selçuk, Twitter, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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