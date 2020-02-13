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Bakan Selçuk: "Öğrencilerimizin atölyeler ile tecrübe edinmesi bizim için önemli"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin atölyeler ile tecrübe edinmesi bizim için önemli" dedi.

13.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:17Bakan Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin atölyeler ile tecrübe edinmesi bizim için önemli" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bir dizi incelemelerde bulunmak ve Anadolu Holding ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanacak olan Tasarım Beceri Atölyesi Yapımı Protokolü imza törenine katılmak üzere 'ye geldi. İlk olarak Kayseri Valiliğini ziyaret eden Bakan Selçuk'u, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri karşıladı. Ardından şeref defterini imzalayan Bakan Selçuk, "Bugün böyle karlı mevsime uygun bir günde Kayseri'yi ziyaret etmekten ekip arkadaşlarımla beraber mutluyuz. Bugün hem Kayseri'nin genel olarak eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi hem de Erciyes Anadolu Holding'in bağış olarak yapmış bulunduğu 100 tasarım beceri atölyesi protokol törenini hayata geçireceğiz. O anlamda ayrı bir mutluluğumuz var. Öğrencilerimizin okullarda atölyeler ile tanışması, atölyelerde belli bir tecrübe edinmesi ve meslekle ilgili bazı farkındalıklar yaşaması bizim açımızdan çok önemli. Bugün burada yapacağımız faaliyetler ve değerlendirmelerle de Kayseri'nin eğitimle ilgili gelecek projeksiyonlarını da istişare etme fırsatımız olacak" ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın da, "Beceri atölyelerinin ilimize kazandırılması için bir tören düzenleyeceğiz Burada Erciyes Anadolu Holding'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir fedakarlıkla bu sene için çocuklarımıza 100 tane atölye kazandıracaklar. Önümüzdeki seneler için de devamını bekliyoruz. Diğer hayırseverlerimizle birlikte inşallah Milli Eğitim Bakanlığımızın önem verdiği çok ciddi bir projeyi ilimizde uygulamayı düşünüyoruz. Sayın bakanımıza ilimizle ilgili sorunlarımızı ve taleplerimizi arz edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Erciyes, Kayseri, Politika

Kaynak: İHA

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