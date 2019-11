Bakan Selçuk, 'Öğretmen Destek Noktaları'nın tanıtım toplantısında konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer biz güçlü öğretmen istiyorsak bunun yerinde, sürekli ve sürdürülebilir bir mesleki gelişimi olmalı. Yılda iki üç gün yapılan bir çalışmayla güçlü bir öğretmen kadrosu oluşturmak çok da mümkün olmayacak. Bundan dolayı da yerinde eğitim almayı çok önemsiyoruz. Yerinde, yanında ve yolunda bir mesleki gelişim için her ilçeye Öğretmen Destek Noktaları açıyoruz" dedi.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 81 il ve 957 ilçede kurulacak olan 'Öğretmen Destek Noktaları'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara 'daki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Selçuk, Öğretmen Destek Noktaları ile öğretmenlerin mesleki gelişiminin destekleneceğini söyledi.Türkiye'nin güçlü bir gelecek hayalinde öğretmenlerin ve yöneticilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Selçuk, "Ama bu desteğin muhakkak suretle uluslararası standartlarda, Türkiye'nin birikimini kapsayan ve yaygın bir şekilde olması gerekiyor. Bu desteğin akademik yönünün çok yüksek olması gerekiyor. Eğer biz güçlü öğretmen istiyorsak bunun yerinde, sürekli ve sürdürülebilir bir mesleki gelişimi olmalı. Yılda iki üç gün yapılan bir çalışmayla güçlü bir öğretmen kadrosu oluşturmak çok da mümkün olmayacak. Bundan dolayı da yerinde eğitim almayı çok önemsiyoruz. Yerinde, yanında ve yolunda bir mesleki gelişim için her ilçeye Öğretmen Destek Noktaları açıyoruz" diye konuştu.Bu destek noktalarında bir değerlendirme veya notlandırmanın söz konusu olmadığını ifade eden Selçuk, "Burası sadece kapasite yönetimini geliştirmek ve mevcut kaynakları daha iyi yönetebilmek için öğretmenlerimizin mesleki gelişim anlamında ihtiyaç duydukları her şeye anlık olarak yerinde, zamanında ulaşabilecekleri ve bu ulaşımın sonucunda da bir katma değere dönüştüreceği bir anlayıştan söz ediyoruz. Biz yaklaşık 1 yıldır yoğun olarak okul profili değerlendirme, ölçme değerlendirme merkezi, e-Portfolyo, e-Rehberlik gibi bir çok kavramdan söz ediyoruz ve hayata geçiyoruz. Bu çalışmaların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde 'bunları hayata geçirecek kimdir?' diye sorduğumuz da elbette öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizdir. O zaman öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin desteklenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu."Öncelikle ülke çapında ilçe temelli bir ağ yapısı olacak"Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Örneğin bir okulun profilini değerlendirdiğimizde bunu sadece saptamak yeterli mi değil. Bunu belirledikten sonra destek olmamız gerekiyor. Alt yapı olarak, finansal olarak, hizmet içi eğitim olarak destek olmalıyız. Bunun için de sahici, organik bir örgütlenmeye ihtiyacımız var. Bu sahici, organik örgütlenme de Öğretmen Destek Noktaları. Bununla ilgili bir prototip kurmak ve prototipin sonucunda da bunun bütün Türkiye'de yaygınlaşması için bir yol haritası ortaya koymaktan söz ediyoruz. Öncelikle ülke çapında ilçe temelli bir ağ yapısı olacak ve dijital bir platformla desteklenecek. Bunun için alanında uzman yaklaşık 100 kişinin üzerinde bir ekibin Ankara'da bir merkezde çalışması ve dünyanın birikimini kullanarak Türkiye için içerikler geliştirilmesi ve öğretmenlere mesleki gelişim için her türlü hazırlığı yaparak paylaşmaları söz konusu olacak. Her ilçedeki noktanın Ankara'daki merkezle ve diğer tüm ilçe noktalarıyla da bağlantısının kurulduğu bir yapı oluşturmuş durumdayız. Bu oluşturulan dijital platformla da anlık olarak herhangi bir dersteki problemle ilgili eksiklik bu destek noktaları vasıtalarıyla tamamlanacak.""Sürekli ve sürdürülebilir bir eğitim desteği sağlama amacı bizi buraya getirdi"Önümüzdeki Şubat ayından itibaren Ankara ve bazı illerde bunun pilotlamasının yapılacağını ve ardından bütün il ve ilçelerde bunun yaygınlaşması için yol haritası oluşturduklarını kaydeden Selçuk, "Güçlü öğretmen, güçlü gelecek dediğimizde önümüzdeki seçenek öğretmenin desteklenmesi, yöneticinin desteklenmesi olarak kalıyor. Bizim amacımız güçlü öğretmen için alt yapı kurmak. Eminim çok kısa bir süre içinde buralarda görev alacak arkadaşlarımızın belirlenmesi ve onların eğitimlerinin sürdürülmesi ve Türkiye'deki öğretmen eğitimimin çok daha nitelikli, sürekli, zamanında yapılması için bu merkezlere ihtiyacımız var. Aksi taktirde yılda birkaç gün, birkaç saatlik hizmet içi eğitimle bugünün dünyasının eğitiminin hukukunu korumak ve gereğini yapmak konusunda eksik kalacağımız aşikardır. Bu eksikliği gidermek için öğretmenlerimize sürekli ve sürdürülebilir bir eğitim desteği sağlama amacı bizi buraya getirdi" ifadelerini kullandı. - ANKARA