Haberler » Güncel » Bakan selçuk, öğretmenlerin voleybol final karşılaşmasını izledi - Haber

Bakan selçuk, öğretmenlerin voleybol final karşılaşmasını izledi

Bakan Selçuk, öğretmenlerin voleybol final karşılaşmasını izlediMİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk, 'Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Final Müsabakası'nı izledi.

23.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:40
Bakan Selçuk, öğretmenlerin voleybol final karşılaşmasını izledi
MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk, ' Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Final Müsabakası'nı izledi. Kazanan takımı tebrik eden Bakan Selçuk, her iki takımla da fotoğraf çektirdi.
Salon futbolu, voleybol, basketbol ve masa tenisi olmak üzere 4 ayrı branşta düzenlenen, 81 ilden 1988 kadın ve erkek takımının katıldığı, 'Türkiye Öğretmenler Kupası'nın final maçları Ankara'da yapıldı. Müsabakalar Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Bakanlığı ve Federasyonlar tarafından düzenlenirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası'nın Ankara ve Antalya arasında oynanan voleybol final karşılaşmasını tribünden takip etti. Bakan Selçuk, kıyasıya mücadele ederek maçı kazanan Antalya'yı sahaya inerek tebrik edip, her iki takımla da fotoğraf çektirdi.
'ÖĞRETMENLER KUPASINDA KAYBEDEN YOK'
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı öğretmenlerin azmini, çabasını sınıflardan sahalara taşımak istediklerini, bu nedenle Öğretmenler Kupası'nı düzenlediklerini belirterek, Her çocuğumuzun hayatında kahraman olan öğretmenler vardır. Kahraman olan öğretmenleri gözle görünür hale getirmeye çalıştık. Bu hafta da final yapıldı. Akşam da kupalar sahiplerini bulacak. Bu haftayı tamamlamış olacağız. Final maçı da çok güzel geçti, çekişmeli bir maçtı. Öğretmenler kupasında kaybeden yok. Hırsla değil tutkuyla bu işe sarıldılar. Öğretmenlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum ve öğretmenler gününü kutluyorum dedi.
Nursima ÖZONUR-Kaan ULUANKARA, (DHA) -
Bakan selçuk, öğretmenlerin voleybol final karşılaşmasını izledi

Ziya Selçuk, voleybol, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:04 Köln'de üst üste iki günde iki bomba bulundu
18:03 İstinat duvarı çöken bina sağlam çıktı
18:03 197 çocuğa kışlık giysi yardımı
18:02 Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı; feci kaza kamerada (3)
18:02 Taşova'da "Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası" düzenlendi
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
13:42 Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 18:05:46