Haberler » Güncel » Bakan Selçuk, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti - Haber

Bakan Selçuk, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle 81 ilden gelen 150 öğretmenle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

24.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:54Bakan Selçuk, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle 81 ilden gelen 150 öğretmenle birlikte 'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle birlikte saat 08.50'de Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Selçuk ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Selçuk, deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü' vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında, milletimizle beraber, hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız. Milletimizin bize bahşetmiş olduğu bu yüce görevi, milletimiz ve tüm insanlık için ilim ışığında sürdürmeye, tüm gayret ve gücümüzle devam edeceğiz. Yeni nesli, öğrenimin her aşamasında verimli, etkili ve başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü, yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığından almaktayız. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Selçuk ve öğretmenler daha sonra Anıtkabir önünde fotoğraf çektirdi.



Mustafa Kemal Atatürk, Ziya Selçuk, Anıtkabir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:33 Bakan Selçuk, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
10:32 "Katkı maddeli ekmekten uzak durun"
10:32 İlk ara tatilin ardından okul zili yarın çalacak
10:31 Barış'ın sosyal medyadaki kitap çağrısına büyük destek
10:31 İngiliz eski istihbarat subayının büyükada'dan ayrılma anı
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:56 İstanbullular dikkat! Meteoroloji 2 bölgeyi saat verip uyardı
09:47 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasını yazan Rahmi Turan'dan itiraf: Kendimi affetmiyorum
09:40 Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
24.11.2019 10:36:02