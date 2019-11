Bakan Selçuk öğretmenlerle yemekte buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere hitap ederek, "Sizlerden beklenen, Öğretmenler Günü'nde yeni bir tazelenme, yeni bir atakla, bakış açısıyla, heves ve motivasyonla güne yeniden başlamak, zamanın ruhunu yeniden hissetmek ve bu ruhun gerekliliği konusunda hep birlikte mesafe almaktır." dedi.

Bakan Selçuk, Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü yemeğine katıldı.

Türkiye'yi temsilen yemeğe katılan öğretmenlerle yol arkadaşlıklarını perçinlemek amacıyla bir araya geldiklerini vurgulayan Selçuk, "Burada PIKTES'ten (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi) arkadaşlarımız, ücretli, sözleşmeli, olağan kadrolu arkadaşlarımız var. Bunların hepsinin bizim hanemizde kayıtlı olduğu ve imkanların mümkün olduğu ölçüde giderek iyileşeceği bir yolculuğumuz olduğunu göstermek için böyle bir tablonun içindeyiz." diye konuştu.

Yemeğe Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Türk-Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan'ın da katıldığını dile getiren Selçuk, hep beraber, birlikte bir yolculuğun içerisinde olduklarını söyledi.

"Neticede bütün davamız, memleket davası. Bütün davamız, çocuk davası. Bu davanın içerisinde hepimiz ter döküyoruz, çaba gösteriyoruz." diyen Selçuk, öğretmenliğin, çocuklara herhangi bir şeyi transfer etmek, aktarmak değil, kişinin kendi olgunlaşma yolculuğu olduğunun altını çizdi.

"Öğretmen, bilimi ve eğitimi kötüye kullanan bir bakışın karşısında duracak"

Bakan Selçuk, "biz" olmanın ve bunu çocuklara aktarmanın önemine işaret ederek, bu şekilde Türk milletinin, dimdik bir şekilde, dünyaya karşı hep birlikte ayağa kalkabileceğini dile getirdi.

Bunun ciddi bir mesuliyet olduğunun altını çizen Selçuk, Türk milletinin, öz geçmişinde zaten var olan bu gücünü öz geleceğine de yansıtabileceğini, ülkenin bunun için yeterli birikime sahip olduğunu ifade etti.

Selçuk, öğretmenlerin çocuklarla olan ilişkisinin Öğretmenler Günü dolayısıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Öğretmen, dünyaya ve tabiata pusu kuran bir medeniyetin, bilimi ve eğitimi kötüye kullanan bir bakışın elbette karşısında duracak. Öğretmen bugün, bilginin mahiyeti üzerinden inanılmaz derecede enformasyon yoğunluğunun olduğu bir dönemle karşı karşıya. Fakat bu kadar yoğun enformasyonun olduğu bir yerde bilginin az olması yani muhakemeye dayalı, hem kalbi hem de akli unsurlarını tamamlamış olan bilginin eksikliği söz konusu. Bu eksikliği hep beraber gidermek için de bu tür günleri bir vesile olarak kabul ediyoruz."

Bütün öğretmenlere katkılarından dolayı teşekkürlerini ileten Selçuk, her bir çocuğun birer emanet olduğunun altını çizdi.

"Her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır"

Bakan Selçuk, öğretmenlere hitaben, "Bu anlamda sizlerden beklenen, Öğretmenler Günü'nde yeni bir tazelenme, yeni bir atakla, bakış açısıyla, heves ve motivasyonla güne yeniden başlamak, zamanın ruhunu yeniden hissetmek ve bu ruhun gerekliliği konusunda hep birlikte mesafe almaktır." dedi.

Bu noktada çocukların tabiatına, yaradılışına hürmet etmenin, onların duygu, düşünce ve eylemlerinin bütünsel dönüşümüne hitap etmenin, maksadı ve manayı birlikte ele almanın önemine vurgu yapan Selçuk, şunları kaydetti:

"Her çocuğun müfredatı, kendi içinde saklıdır. Onun ruhuna üflenmiş olan o müfredatı açığa çıkarmaya rehberlik edecek şahsiyettir öğretmen. Şahsiyettir çünkü şahsiyeti şahsiyet bina eder. Yani çocuğun şahsiyetinin usule gelmesi, inşa edilebilmesi meselesi, bir şahsiyet gerektirir. Güçlü bir şahsiyet olursa çocuklar da güçlü bir şahsiyetle gelişir."

Bu meseleyi altyapı ile ilgili eksiklikleri veya bazı konulardaki planlamaları dikkate alarak söylemediğini aktaran Selçuk, nerede, hangi imkanda olursa olsun çocukların, doğası itibarıyla her şeyin öğretilebileceği bir donanımla dünyaya geldiğini söyledi.

"Şartlarımız ne olursa olsun mazeret ileri sürmeksizin bir tasavvur oluşturmak zorundayız. Çünkü çocuklar bize emanet." diyen Selçuk, çocuklara iyi ve yararlı şeyler öğretmenin, onun hukukunu korumak anlamına geldiğini kaydetti.

Selçuk, "Öğretmenlik öylesine riskli de bir meslek ki eğer hakkını, hukukunu korursak insanın iki dünyasını da abat edecek bir meslek. Ama çocuğun hakkını veremezsek, hakkında eksiklik olursa iki dünyasını da berbat edecek bir meslek. Çünkü bu çocuklar bize emanet." değerlendirmesini yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyonu aşkın öğretmenin hepsinin, bu ülkenin çocuklarına hizmet ettiğini belirterek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bakan Selçuk'a anlamlı hediye

Yemekte İzmir Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni Zeynep Şahin Gür, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyaret ettiği bir okulda kendisine ıslık çalarak sevgi gösterisine bulunan öğrencilere aynı şekilde ıslıkla karşılık verdiği anı resmettiği portreyi hediye etti.

Bakan Selçuk, çocukların oradaki yoğun coşkusu ve sevgisi sonrası ıslık çalma anının yaşandığını anlatarak, hediyesinden dolayı öğretmen Gür'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA