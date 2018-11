Bakan Selçuk, Okullar Bağlama ve Piyano Dağıtımını Kars'tan Başlattı

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:02



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:02

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği' protokolü kapsamında, Türkiye genelinde belirlenen okullara, bağlama ve piyano dağıtımını Kars'tan başlattı. Selçuk, "Biz matematiği, edebiyatı, sanatı, sporu çok önemsiyoruz. Eğer bunları bütünleşik olarak hep beraber hep bir arada düşünemezsek, bunları bir araya getiremezsek biz yarım insan yetiştirmiş oluruz. Sanatın iyileştirici gücüne ihtiyacımız var" dedi.Ülke genelinde okullarda oluşturulması planlanan müzik sınıflarının ilki Kars'ta kuruldu. Kars merkezde hizmet veren Cevriye Tatiş Ortaokulu'nda oluşturulan müzik sınıfında 'Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği' protokolünün tanıtımı gerçekleştirildi. Cevriye Tatış Ortaokula'nda kurulan müzik sınıfının açılışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve protokol üyeleri ile sanatçı Yavuz Bingöl tarafından yapıldı.'PROJENİN CAN SUYUNU AŞIKLAR DİYARI'NDA VERMEK İSTEDİK'Projeyi Aşıklar Şehri Kars'tan başlatmalarının önemine değinen Bakan Selçuk, "Kars, Aşıklar Diyarı ve sanatın nabzının attığı yer. İşini aşkla yapan herkesin Aşıklar Diyarı'ndan başlamasından doğal bir şey olamaz. Bu projenin burada can suyunu vermek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefi inşallah çok büyüyen bir fidana, ağaca ve binlerce dala ulaştıracak bir bakış açısıyla sunmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca ortaya koyduğu gibi sanat gerçekten bizim için hayat amacı. Sanatın ince ayarından geçen her çocuğun nasıl şahsiyet bulacağı, nasıl estetik duygularla donanacağı tartışma götürmez. Bu çerçevede de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, biz matematiği, edebiyatı, sanatı, sporu çok önemsiyoruz. Eğer bunları bütünleşik olarak hep beraber hep bir arada düşünemezsek, bunları bir araya getiremezsek biz yarım insan yetiştirmiş oluruz. Tam insan olmak, kamil insan olmak, kemalata ulaşmak için sanatın iyileştirici gücüne ihtiyacımız var, sanatın dönüştürücü gücüyle bütün çocuklarımızın nasıl kişilik sahibi olduğunu, nasıl şahsiyetinin olgunlaştığını çok rahatlıkla görmek mümkündür. Özellikle bağlamadan söz ediyorsak işin rengi çok daha güzelleşir. Bu toprakların boyasını çok daha fazla hissederiz. Bir çocuk bağlamayı eline aldığında arkasına dönüp bakarsa Aşık Veysel'in, Yunus Emre'nin, Karacaoğlan'ın, Mahsuni'nin geldiğini görür. Bir çocuk sadece bağlamayı eline alırsa bütün 1000 yıllık birikimi görür ve başka hiçbir şey söylemenize gerek yoktur, belki müfredata da gerek yoktur, belki çok fazla uygulamaya da gerek yoktur. Sadece bağlamayı eline almak zaten ona bir dünya vermektir" diye konuştu.ÖĞRENCİLER YAVUZ BİNGÖL İLE ŞARKI SÖYLEDİKonuşmaların ardından Cevriye Tatış Ortaokulu'nda sanatçı Yavuz Bingöl, öğrenciler ile birlikte türküler seslendirdi. Proje kapsamında Yavuz Bingöl tarafından öğrencilere uygun ebatlarda oluşturulan bağlamalar da tanıtılarak, başarı sağlanması halinde ülke genelinde okullarda kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Türküler eşliğinde sona eren programın sonunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerle Yavuz Bingöl'ün fotoğraflarını çekti.3008 ADET PİYANO DAĞITILACAKÖte yandan ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin erken yaşlarda müzikle tanışmalarının sağlanması ve okullardaki müzik faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesine katkıda bulunmak amacıyla 19 Aralık 2017'de Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği arasında 'Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği' protokolü imzalanmıştı. Protokol kapsamında, ortaokullarda müzik odası bulunan veya müzik odası oluşturmaya elverişli alanı bulunan okullar belirlendi. Enstrüman dağıtımı yapılacak okul sayısı 3008 olarak belirlendi. Bu okullara bağış yapılması planlanan piyano sayısı 3008, bağlama sayısı ise söz konusu okullardaki müzik dersliklerinin kapasitesi dikkate alınarak 84 bin 290 oldu. - Kars