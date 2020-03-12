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BAKAN SELCUK; OKULLAR ICIN ALINAN KARARLARI ACIKLADI - 2

(Tür: Ankara)

12.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:08
(Tür: Ankara ) BAKAN SELCUK; OKULLAR ICIN ALINAN KARARLARI ACIKLADI - 2

Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara, Güncel

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