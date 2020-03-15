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Bakan Selçuk, paylaştığı çoban fotoğrafıyla, mesaj verdi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayvanlarını otlatan çobanın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşarak, "Okula ara verdik, ancak karantinada değiliz. Köyler, dağlar, ormanlar, hiç bulamazsanız ağaçların altı bizi bekliyor" açıklamasında bulundu.

15.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:23
Bakan Selçuk, paylaştığı çoban fotoğrafıyla, mesaj verdi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayvanlarını otlatan çobanın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşarak, "Okula ara verdik, ancak karantinada değiliz. Köyler, dağlar, ormanlar, hiç bulamazsanız ağaçların altı bizi bekliyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, hayvanlarını otlatan çobanın fotoğrafını paylaşarak açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, "Okula ara verdik, ancak karantinada değiliz. Köyler, dağlar, ormanlar, hiç bulamazsanız ağaçların altı bizi bekliyor. Bu fotoğrafı sabah çektim. Bu olmaz, bir arı kovanı olur, o olmaz bir kuş uçuşu olur. İyileşmek ve sakinleşmek için hepimizin görmeye, duymaya ihtiyacı var" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ziya Selçuk, Güncel

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