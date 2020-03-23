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Bakan Selçuk: Sahadaki uzman, iş yeri hekimi ve hemşirelerini seferber ettik

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında işverenleri ve çalışanları bilgilendirmek amacıyla sahadaki tüm uzmanları, iş yeri hekimi ve iş yeri hemşirelerini seferber ettik" dedi.

23.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:54
Bakan Selçuk: Sahadaki uzman, iş yeri hekimi ve hemşirelerini seferber ettik

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında işverenleri ve çalışanları bilgilendirmek amacıyla sahadaki tüm uzmanları, iş yeri hekimi ve iş yeri hemşirelerini seferber ettik" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, çalışma hayatında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlar ve işverenler için yeni tedbirler aldıklarını açıklayan Bakan Selçuk, risk grubunda olanların, uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanımları etkin şekilde kullanmalarının önemine dikkat çekti. Bakan Selçuk, işveren ve çalışanların iş yerlerinde hassasiyet göstermeleri gereken konularda rehber ile bilgilendirici nitelikte afişler hazırladıklarını ve çalışma hayatının tüm taraflarıyla paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında işverenleri ve çalışanları bilgilendirmek amacıyla sahadaki tüm uzmanları, iş yeri hekimi ve iş yeri hemşirelerini seferber ettik. İşyerlerimizde dikkat edilmesi gereken kurallar bütününü içeren bu afiş ve rehberleri başta işveren ve işçi konfederasyonlarımız olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımıza ilettik, internet sitemizden ve sosyal medya mecralarından yayınladık."

'44 BİN 986 İSG PROFESYONELİ SAHADA'

Bakan Selçuk, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Genel Müdürlüğü'nün koronavirüsle mücadele kapsamında çalışanlara eğitim verdiğini de kaydederek, "Bakanlığımızca yetkilendirdiğimiz 2 bin 446 ortak sağlık ve güvenlik birimimizle birlikte sahadaki 44 bin 986 İSG profesyoneli koronavirüsten korunma ve hijyen tedbirleri hakkında eğitim vermeye başladı. Uzman ekipler sahada bilgilendirme yapmaya devam ediyor" dedi.

ANKARA, -


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Kaynak: DHA

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel

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