Bakan Selçuk, Şehit ve Gazi Aileleriyle Bir Araya Geldi

Kaynak: İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kars 'ta şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir kafeteryada düzenlenen toplantı şehit ve gazi aileleriyle buluştu. Kars Valisi Rahmi Doğan AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan , Prof. Dr. Yunus Kılıç , Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay, şehit ve gazi ailelerinin katıldığı yemekli toplantı Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.Toplantıda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün istiklal ve istikbal mücadelemizin gerçek kahramanı gazilerimizle, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin değerli aileleriyle birlikte olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Öncelikle sizlere Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Recep Tayyip Erdoğan 'ın selam ve sevgilerini ileterek sözlerime başlamak isterim. Biliyorsunuz yarın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizin 104. yıldönümünün arifesindeyiz.Bu vesileyle aziz milletimizin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni de tekrar tebrik ediyorum. Çanakkale ruhunu besleyen, beyaz kefeniyle savaş meydanına çıkan muzaffer komutan Sultan Alparslan 'ın ruhuydu. Bu ruh Anadolu'yu bize yurt kılmak için Kars'ta düşmana karşı savaşırken şehit olan Ebü'l-Hasan el-Harakani'nin ruhu aslında. Bu ruhu yaşatmak için Malazgirt 'te, Çanakkale'de, Sarıkamış 'ta, Kurtuluş Savaşı'nda, Doğu ve Güneydoğu'da, El Bab'ta, Afrin 'de, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde bu toprakları bizlere vatan kılmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizden Allah razı olsun diyorum. Kıymetli şehit ve gazi ailelerimize sabır niyaz ediyorum" diye konuştu.Bu toprakların hikayesini yazanların, bu topraklara kanlarıyla can verenler millete Anadolu'nun kapılarını açtığını ifade eden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Gazi milletimiz Malazgirt'te Alparslan oldu, Çanakkale'de Seyit Onbaşı, Sarıkamış'ta Nihat binbaşı, 15 Temmuzda Ömer Halis Demir oldu. Şahadete yürüyen aziz milletimiz vatan için çok bedeller ödedi. Nice zorluklara, acılara göğüs gerdi. Onun için bizler her birimiz ailelerimizde şehit yakınlarımız var. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. O yüzden her birimiz 'vatan nedir?', 'vatan uğruna şehit olmak nedir?', 'gazi olmak nedir?' her bir ailemiz bunu çok iyi biliyor. ve biz özgürlüğüne aşık dim dik duran bir milletiz hamdolsun. Tarihin hiçbir döneminde baskıya boyun eğmemiş, esarete rıza göstermemiş bir milletiz. Bu uğurda aziz milletimiz; bu topraklarda Bayrak inmesin, ezan susmasın diye nice şehitler verdi. Analar kınalı kuzularını Mehmetlerini bu şuurla vatan sağ olsun diyerek şehadete uğurladı. Bizlere yüreğimizde ve omuzlarımızda taşıyacağımız yüce bir vatan bıraktılar. Biz kendini tarihe adayan şehit ve gazilerimiz bu toprakların mayasını, bu toprakların tapusunu oluşturduk. ve birlikte beraberliğimizin yegane teminatı olduklar" şeklinde konuştu.Terör örgütleriyle, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile bu ülkeyi zayıflatmaya, bölmeye çalışanlara en güzel cevabı aziz şehitler ile kahraman gazilerin verdiğine dikkat çeken Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Cesareti ve imanıyla bu ülkeye, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktılar. ve bugün bizlere düşende aslında şehitlerimize ve gazilerimize layık olarak, bu ülkeyi hep birlikte milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, çalışıp üreterek daha üst yerlere çıkarabilmek. Burada tabii ki en büyük saygıyı, hürmeti elbette çok değerli şehit yakını, gazi ve gazi yakını ailelerimiz hak ediyor.Bu anlayışla biz her daim şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için pozitif ayrım yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz kendini tarihi adayan şehit ve gazilerimiz Şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını 1'den 2'ye çıkardık. Yine yaptığımız düzenlemeyle daha önceden istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullerinin de istihdam hakkından faydalanmalarını sağladık. İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdık. Daha önceden yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik. Hak sahiplerini bekletmeden atamalarını gerçekleştiriyoruz. 2002 yılına kadar 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmışken, AK Parti Hükümetlerimiz döneminde 35 bin 120 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık. 1996 yılından bugüne kadar toplamda 41 bin 149 şehit yakını gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik. Eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı gibi daha birçok konuda ekonomik ve sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağladık. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza daha iyi hizmet sunmak, refah seviyelerini yükseltmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. 100 yıl değil 1000 yıl da geçse şehitlerimizin aziz hatıralarını her yerde yaşatmaya, şehit yakını ve gazilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Selçuk ve beraberindekiler toplantının ardından Harakani Türbesi'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk, Sevgi Evleri , ARAS EDAŞ CLK, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk, daha sonra bir takım incelemelerde bulunmak üzere Sarıkamış'a hareket etti. - KARS