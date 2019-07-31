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Bakan Selçuk, sel bölgesindeki prim borçlarının ertelendiğini açıkladı

Bakan Selçuk, sel bölgesindeki prim borçlarının ertelendiğini açıkladıDÜZCE - Yaşanan sel felaketi sonrası Düzce'ye gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "18 Ekim 2019'a kadar sosyal güvenlik kurumlarımıza başvurmaları halinde 18 Temmuz 2019 öncesine ait...

31.07.2019 12:55
Bakan Selçuk, sel bölgesindeki prim borçlarının ertelendiğini açıkladı
Bakan Selçuk, sel bölgesindeki prim borçlarının ertelendiğini açıkladı
DÜZCE - Yaşanan sel felaketi sonrası Düzce'ye gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "18 Ekim 2019'a kadar sosyal güvenlik kurumlarımıza başvurmaları halinde 18 Temmuz 2019 öncesine ait dolmuş borçları ile Eylül 2019'a kadar taahhüt edecek borçlarını 1 yıl süreyle erteliyoruz. Dolayısıyla Düzceli vatandaşlarımızın bu süreçten etkilenmemesi için bu gayreti sarf edeceğiz. Bugün bir olma günü" dedi.

Ziya Selçuk, prim, Genel

Kaynak: İHA

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