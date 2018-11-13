Bakan Selçuk, Şemdinli'de Yaralanan GATA'da Tedavi Gören Gazileri Ziyaret Etti

13 Kasım 2018 Salı 15:41



13 Kasım 2018 Salı 15:41

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik Bakan Selçuk'a gazilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.Gazi aileleriyle de bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçmiş olsun temennisinde bulunarak, Allah'tan şifa diledi. Gazi Abubekir Durmuş'un babası da "Biz canımızı veririz ama toprağımızı kimseye vermeyiz. Allah razı olsun doktorlarımızdan, evlatlarımıza evlatları gibi bakıyorlar" diyerek memnuniyetini dile getirdi.Bakan Selçuk, gazileri tedavi gördükleri odalarda tek tek ziyaret etti. Er Özgür Sankur ile bir süre sohbet eden Bakan Selçuk, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Gazinin babası Enver Sankur da yaşadıklarını "Olayı duyar duymaz hemen yola çıktık" sözleriyle anlattı ve "Devletimiz var olsun" diye konuştu.Uzman Çavuşlar Murat Bozkurt, Çağlar Avşar ile de yakından ilgilenen Bakan Selçuk, bir ihtiyaçları olup olmadığını da sordu.Bakan Selçuk, hastane çıkışında kendisini bekleyen Siirt Gazisi Korucu Hayrettin Korkmaz ile de sohbet etti. Korkmaz, Bakan Selçuk'a "Allah sizi, hükümetimizi başımızdan eksik etmesin" dedi. Gazi Korkmazi Bakan Selçuk'a sigarayı bırakma sözünü de verdi.Ziyarette Bakan Selçuk'a, Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Şehit ve Gazi Yakınları Genel Müdürü Selim Çelenk, Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç eşlik etti. - ANKARA