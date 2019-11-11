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Bakan Selçuk, Sinop'ta fidan dikti

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen 'Geleceğe Nefes' programı kapsamında, Sinop'taki fidan dikim törenine katıldı.

11.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:47Bakan Selçuk, Sinop'ta fidan dikti

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen 'Geleceğe Nefes' programı kapsamında, 'taki fidan dikim törenine katıldı.

Sinop Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenen törene katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yöresel halk oyunları ekibinin gösterisi ile karşılandı. Törende konuşan Bakan Selçuk, doğaya, ağaca ve yeşile büyük önem veren milletin kampanyayı kucakladığını belirtti. Selçuk, "Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle geleceğimize sahip çıktık. Bizler sadece fidan dikmiyoruz, hep beraber köklü mazide olan bir geleceği canlandırıyoruz. Sadece bugün değil, Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi bundan sonra her yıl 11 Kasım gününü Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlayacağız. Doğaya armağan ettiğimiz tüm fidanlarımızı başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya hayırlı olmasını, nefes olmasını diliyoruz. Sinoplu vatandaşlarımıza da hedeflenenin çok üzerinde fidan sayısına ulaştıkları için de yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Selçuk, telekonferans aracılığıyla Ankara'daki törende bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sinop'taki durumu aktardı. Selçuk, Türkiye'nin en kuzey noktasında 42 yerde toplam 67 bin 250 fidan dikimi yaparak, kampanyaya destek olduklarını belirtti.

Bakan Selçuk, bağlantının ardından çocuklar ve beraberindeki heyetle birlikte alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.



Zehra Zümrüt Selçuk, Sinop, Güncel

Kaynak: DHA

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