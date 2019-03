Bakan Selçuk Sosyal Yardımlarımız 290 Milyar Liraya Ulaştı

Kaynak: DHA

AİLE, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , 17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde sosyal yardım bütçesinin 21 kat arttığını belirtti. Bakan Selçuk , 17 yılda 290 milyar lira tutarında sosyal yardım dağıtıldığı bilgisini verdi.Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Kars 'a geldi. Vali Türker Öksüz , milletvekilleri ve partililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Milletvekilleri Ahmet Aslan ile Yunus Kılıç 'la beraber seçim koordinasyon merkezinde partililerle görüşen Bakan Selçuk, Kars'ı, Diyarbakır İstanbul 'dan ayrı görmediklerini söyledi. Bütün il ve ilçelere hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade eden Selçuk, Bakanlık olarak sosyal hizmetlerde, sosyal yardımlarda olsun aynı hizmeti götürmeye devam ediyoruz dedi.Seçim koordinasyon merkezinde bir süre partililerle sohbet eden Bakan Selçuk, daha sonra esnaf gezisi yaptı. İşyerlerine girerek esnafla görüşen Selçuk, daha sonra Valiliğe geçti. Vali Türker Öksüz ve bürokratlar tarafından karşılanan Selçuk, bakanlığına bağlı birimlerin amirleriyle toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklama yapan Selçuk, bakanlığına bağlı kurumların yaptıkları çalışmaları gözden geçirdiklerini söyledi. Kars'ta huzurevi inşaatının tamamlandığını, 2019'da yeni bir sosyal hizmet merkezi açacaklarını söyleyen Selçuk, daha önce 300 olarak açıklanan toplum yararına çalışma programı kapsamında işe alınacakların sayısının ise 600'e çıkarılacağını bildirdi.AK Parti'nin 17 yıllık iktidarları döneminde Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın büyük başarılara imza attığını ifade eden Selçuk, sosyal yardım bütçesinin 21 kat arttığını vurguladı. 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesinin geçen yıl 43 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıklayan Selçuk, şunları söylediBu güne kadar da toplamda 290 milyar tutarında vatandaşlarımıza sosyal yarddım ulaştırdık. Sosyal koruma çerçevesinde, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar sac ayağı bize ait. Sosyal hizmetlerde de talep odaklı değil, arz odaklı gitmeyi önemsiyoruz. Haneleri ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda 513 bin yaşlı ve engelli vatandaşımız evde bakım desteğinden yararlanıyor. 123 bin çocuğumuza sosyal ekonomik destek veriyoruz. 2018 yılı sonunda asgari ücret işçi ve işveren uzlaşısıyla yüzde 26 gibi yüksek artışla 2 bin 20'ye yükseldi. İstihdam seferberliğine sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tekrar ivme kazandırıyoruz 2019'da. Mottomuz da 'Burası Türkiye Burada İş Var'. Biz bunu sayın vekillerimiz, valimizle beraber 'Burası Kars Burada iş var diyeceğiz. İnşallah toplum yararına çalıma da bunun mayasını oluşturacak.BAKAN SELÇUK, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BULUŞTUBakan Zehra Zümrüt Selçuk, bir restaurantta şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla buluştu. 18 Mart Çanakkale Zaferi 'nin 104'ncü yıldönümünü kutlayan Bakan Selçuk, Çanakkale ruhunu besleyen beyaz kefeniyle savaş meydanına çıkan muzaffer komutan Sultan Alparslan 'ın ruhuydu. Bu ruh Anadolu'yu bize yurt kılmak için Kars'tan düşmana karşı savaşırkan şehit olan Ebul Hasan El Harakani'nin ruhuydu. Bu ruhu yaşatmak için Malazgirt 'te, Çanakkale'de Sarıkamış 'ta, Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güneydoğu'da El Bab'ta Afrin 'de,15 Temmuz hain darbe girişiminde bu toprakları bize vatan kılmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimizden Allah razı olsun dedi.Türk Milletinin bu vatan için çok ağır bedeller ödedeğini belirten Bakan Selçuk, şunları ifade ettiBu toprakların hikayesini yazanlar, can verenler milletimize Anadolu'nun kapılarını açtılar. Gazi milletimiz Malazgirtte Alparslan, Çanakkale'de Seyit Onbaşı, Sarıkamış'ta Nihat Binbaşı, 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir oldu. Şehadete yürüyen aziz milletimiz vatan için çok bedeller ödedi, nice zorluklara, acılara göğüs gerdi. Bizler her bir ailemizin şehitlerimiz gazilerimiz var. Her birimiz vatan nedir, vatan uğruna şehit olmak, gazi olmak nedir her bir ailemiz bunu çok iyi biliyor. Biz özgörlüğüne aşık, dimdik duran bir milletiz. Tarihin hiç bir döneminde baskıya boyun eğmemiş, esarete rıza göstermemiş milletiz. Bayrak inmesin, ezan susmayın diye nice şehitler verdik. Analar kınalı kuzularını, Mehmetlerini bu şuurla vatan sağolsun diyerek şehadete uğurladı. Bizlere yüreğimizde omuzlarda taşıyacağımız yüce bir vatan bıraktılar. Bu topraklmarın mayasını, tapusunu oluşturdu, birlik beraberliğimizin yegane teminatı oldular. Terör örgütleriyle, ülkemizi zayıflatmaya bölmeye çalışanlara en güzel cevabı şehitlerimiz, gazilerimiz verdi.35 BİNİ AŞKIN İSTİHDAM SAĞLADIKAK Parti hükümetleri olarak her zaman şehit yakınları gazi ve gazi yakınları için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Bakan Selçuk, daha önce bir olan şehit yakını istihdam hakkını 2'ye çıkardıklarını söyledi. 45 yaş şartını kaldırdıklarını ifade eden Selçuk, 2002'de 6 bin 315 olan şehit yakını ve gazi istihdamının 35 bini aştığını bildirdi. Selçuk, Eğitim desteği, ücretsiz seyahat desteği gibi ekonomik ve sosyal destek vermeye devam ediyoruz. Sizin acılarınızı dindirmeye gücümüz yetmez ama ailelerimize daha iyi hizmet sunmak refah seviyelerini artırmak için hiç bir fedakarlıktan kaçınmadığımızı bilmenizi istiyorum diye konuştu. - Kars