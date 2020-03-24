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Bakan Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynak yükseltildi

aktarılan kaynak arttırıldı

24.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:46
Bakan Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynak yükseltildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) her ay düzenli olarak aktardığımız kaynak tutarını 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık." dedi.

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılımının engellenmesi için huzurevlerinden engelli bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarına, kadın konukevlerinden çocuk evlerine kadar tüm kuruluşlarda sıkı önlemleri hayata geçiren Bakanlık, ihtiyaç sahibi vatandaşları salgının ekonomik etkilerine karşı korumak için de yeni kararları uygulamaya alıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya

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