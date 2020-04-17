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Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, koronavirüsten etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352 milyon 880 bin 238 TL'lik ek kaynak gönderileceğini açıkladı.

17.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:14
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek iki periyodik pay göndereceklerini açıkladı. Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek iki periyodik pay daha göndereceğiz. Aldığımız bu kararla birlikte 352 milyon 880 bin 238 TL tutarındaki kaynak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına aktarılacak" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSTEN ETKİLENENLER İÇİN KULLANILACAK

Söz konusu kaynağın koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacağını da belirten Selçuk, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendirerek, aktarılan bu kaynakla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebileceğiz" dedi.

24 MART'TA KAYNAK TUTARI 180 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI

Bakan Selçuk, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına her ay düzenli olarak aktarılan kaynak tutarının en son 24 Mart tarihinde 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkarıldığını da hatırlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Politika, Ekonomi
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