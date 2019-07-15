15.07.2019 12:14
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Bakan Selçuk'tan 15 Temmuz mesajı

Bakan Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizde denizler, bizde şehirler, bizde köprüler bir de birlik olmuş yürekler geçilmez." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizde denizler, bizde şehirler, bizde köprüler bir de birlik olmuş yürekler geçilmez." ifadelerini kullandı.
Selçuk, Instagram hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, "Bizde denizler, bizde şehirler, bizde köprüler bir de birlik olmuş yürekler geçilmez." değerlendirmesinde bulunan Selçuk, şehitleri rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.
Bakan Selçuk, paylaşımında "Halkımızın fedakarlığı ve sonsuz vatan sevgisiyle gelen Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyorum." ifadelerine de yer verdi.
Kaynak: AA
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