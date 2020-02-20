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Bakan Selçuk'tan, 20 bin öğretmen ataması paylaşımı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması müjdesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

20.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:00Bakan Selçuk'tan, 20 bin öğretmen ataması paylaşımı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması müjdesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20 bin ek öğretmen ataması yapacaklarını hatırlatarak, "Her zaman ve her koşulda eğitim ailemizin taleplerine öncelik veren ve güçlü desteğiyle her daim yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 20 bin ek öğretmen ataması müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Selçuk, Twitter mesajında ayrıca, 20 bin ek öğretmen ataması sürecinde eğitim ailesinin ihtiyaçlarına hassasiyetle sahip çıktığını belirttiği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da Milli Eğitim Bakanlığı adına teşekkür etti.



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Kaynak: DHA

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