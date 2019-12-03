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Bakan Selçuk'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda erişebilirliğin herkes için olması gerektiğine vurgu yaparak, "Hayaller engelsizdir.

03.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:50Bakan Selçuk'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda erişebilirliğin herkes için olması gerektiğine vurgu yaparak, "Hayaller engelsizdir. El ele oldukça spordan sanata eğitimden çalışma hayatına her alanda engelleri aşmak mümkün" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"El ele oldukça; spordan, sanata, eğitimden çalışma hayatına her alanda engelleri aşmak mümkün. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Erişebilirlik, Ülkemizde engellilik alanında 2002 yılından bu yana hak temelli ve bütüncül bir perspektif ile politika, programlar ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarını sağlamak amacıyla sağlıktan bakım hizmetlerine, eğitimden istihdama ve erişilebilirliğe kadar her alanda hizmet sunmaktayız. Dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunmaktadır. Ülkemizde nüfus ve konut araştırmaları sonuçlarına göre nüfusumuzun yaklaşık yüzde 7'si engellidir. Erişebilirliği binalar, açık alanlar, toplu taşıma araç ve sistemleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında yaygınlaştırıyoruz. 2005 yılında Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme ile erişebilirliğin uygulanmasına yönelik yaptırımlar getirdik, İzleme ve Denetleme komisyonları kurduk ve denetimlere başladık. 2013'ten bu yana toplam 36 bin 617 denetim gerçekleştirdik ve uygun görülen 867 kuruluşa erişebilirlik belgesi verdik. Erişebilirliği topluma sunulan bütün hizmetlerin kapısı kabul ediyor, yarının bugünden daha iyi olması gerektiğininde bilincinde olarak, hak temelli anlayışla hizmet standardımızı yükseltmeye devam ediyoruz. Erişebilirlik herkes içindir." - ANKARA

Dünya Engelliler Günü, Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel

Kaynak: İHA

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