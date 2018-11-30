Bakan Selçuk'tan Ailelere "Hafta Sonları Bayrak Sizde" Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, velilere "Hafta sonları 'bizim çocukları' size gönderiyoruz. Bayrak sizde." diye seslenerek, zamanın çocuklarla, sevgi, saygı, bilgi, görgü, kültür ve neşeyle geçirilmesini diledi. Selçuk
, sosyal medya hesabı Instagram
'dan "Tüm çocuklarıma ve anne-babalarına güzel bir hafta sonu dilerim." notuyla paylaşımda bulundu.
"Öğretmen Ziya Selçuk
" imzasını kullanan Bakan Selçuk
, paylaşımında "Sevgili anne babalar, hafta sonları 'bizim çocukları' size gönderiyoruz. Bayrak sizde... Tüm gününüzü çocuklarımızla, sevgiyle, saygıyla, bilgiyle, görgüyle, kültürle, neşeyle geçirmenizi dilerim. Benim için gerçek okul-aile işbirliği budur. Ekibin bir parçası olduğumuz, eğitime kafa yorduğumuz, hepimiz birer eğitim gönüllüsü olduğumuzda çok daha hızlı yol alacağız. Pazartesi günü eğitim bayrağını çocukların çantalarından geri almak dileğiyle..." ifadelerine yer verdi.
Selçuk,Anne,Ziya Selçuk