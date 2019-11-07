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Bakan Selçuk'tan Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalanmasına" tepki

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin, "Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez.

07.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:34 Bakan Selçuk'tan Aksaray'da otizmli çocukların
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin, "Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez. İl müdürlüğümüz ve uzmanlarımız psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek için ailelerimiz ve çocuklarımızla görüşüyor." ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aksaray'da bir okulda yaşanan hadisenin herkesi derinden üzdüğünü belirten Bakan Selçuk, mesajında şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez. İl müdürlüğümüz ve uzmanlarımız psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek için ailelerimiz ve çocuklarımızla görüşüyor."

Zehra Zümrüt Selçuk, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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