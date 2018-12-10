Bakan Selçuk'tan Altınordu'ya Ziyaret

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:48



10 Aralık 2018 Pazartesi 10:48

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta yöneticilerini Ankara'da ağırladığı Altınordu'yu, İzmir'de ziyaret etti.Kırmızı-lacivertli kulübün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleşen ziyarete İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de katıldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın tesisleri gezdirdiği Bakan Selçuk, Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitimlerini sürdüren gençler, idari ve teknik kadro ile tanıştı. Yemekhane ve lojmanda incelemelerde bulunan, sık sık bilgiler alan Bakan Selçuk'a organizasyon ile ilgili detaylı sunum yapıldı.Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, yönetim kurulu üyeleri Ali Ergöçmez ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun da bulunduğu ziyarette Milli Eğitim Bakanı Selçuk, oyuncularla bol bol sohbet etti. U18 takımından Alperen Selvi ve Emircan Sarı'dan bilgiler alan Bakan Selçuk, "Altınordu Futbol Akademisi'ni tavsiye eder misiniz?", "Benden istekleriniz nelerdir?" şeklinde sorular sordu. İki oyuncu da Altınordu'nun gençler için ne kadar önemli bir fırsat olduğu konusunda görüş belirttiler. Bakan Selçuk, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Hedefinizin Avrupa'nın üst düzey ligleri olduğunu görüyorum. Bu çok güzel. Sizler ülkemizin tanıtım elçileri olacaksınız. Bununla gurur duymalısınız" dedi. Başkan Özkan, Bakan Selçuk'a üzerinde milli olan futbolcuların imzaladığı ay-yıldızlı forma hediye etti.- İzmir