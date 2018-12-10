Bakan Selçuk'tan Altınordu'ya Ziyaret

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge
, yönetim kurulu üyeleri Ali Ergöçmez ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu
'nun da bulunduğu ziyarette Milli Eğitim Bakanı Selçuk
, oyuncularla bol bol sohbet etti. U18 takımından Alperen Selvi ve Emircan Sarı'dan bilgiler alan Bakan Selçuk, "Altınordu Futbol Akademisi'ni tavsiye eder misiniz?", "Benden istekleriniz nelerdir?" şeklinde sorular sordu. İki oyuncu da Altınordu'nun gençler için ne kadar önemli bir fırsat olduğu konusunda görüş belirttiler. Bakan Selçuk, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Hedefinizin Avrupa
'nın üst düzey ligleri olduğunu görüyorum. Bu çok güzel. Sizler ülkemizin tanıtım elçileri olacaksınız. Bununla gurur duymalısınız" dedi. Başkan Özkan, Bakan Selçuk'a üzerinde milli olan futbolcuların imzaladığı ay-yıldızlı forma hediye etti.