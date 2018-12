Bakan Selçuk'tan Asgari Ücret Açıklaması

06 Aralık 2018 Perşembe 12:56



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , asgari ücret konusunda, "İşçilerimizin ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunda 2019 rakamını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK İŞ) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, iş veren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç temsil ediyor. Toplantıda ayırca çok sayıda işçi ve işveren temsilcisi de yer alıyor. Aralık ayının sonunda açıklanacak olan 2019 asgari ücret için işçi ve işverenlerle bir araya gelen Bakan Selçuk , tüm sosyal tarafların görüşlerini ve taleplerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerle sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde alt sınırı daha ideal bir hale getirmeyi hedeflediklerini aktardı. Asgari ücretin çalışma hayatında, ücret politikalarında en alt sınırı ortaya koyduğunu anımsatan Selçuk, "Bugün aynı masanın etrafında olan hepimiz aynı gemide yol aldığımızın bilincindeyiz. Bu anlamda sürdürülen üçlü diyalog mekanizması her zaman güçlü bir şekilde işlemiştir. Buradaki tüm çabamız tüm sosyal tarafın görüşlerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek" şeklinde konuştu."İŞÇİLERİMİZ DE, İŞVERENLERİMİZ DE MÜSTERİH OLSUNLAR" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da dile getirdiği gibi 2019'da en önemli önceliklerinden birinin istihdamı artırmak olacağını vurgulayan Selçuk, "Bu kapsamda en önemli eylemlerden biri, asgari ücretin ekonomi konjonktürle uygun bir şekilde tespit edilmesi olacak. Üretimde verimliliğin artırılması da kuşkusuz bu sosyal diyaloğun güçlendirilmesine bağlı. Sosyal bir hukuk devleti olmanın gereği olarak asgari ücret her yıl yeniden tespit edilmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz çok önemli bir mekanizma. 16 yıllık hükümetlerimiz döneminde işçi ve işverenlerimizin haklarını gözeterek komisyon marifetiyle her zaman çözüme kavuşturan taraf olduk. Bu anlamda işçilerimiz de, işverenlerimiz de müsterih olsunlar. Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçilerimizin ve işverenlerimizin haklarını koruyarak ülkemizin kalkınmasına katkıda sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Bakan Selçuk, "Asgari ücret çalışanlara belirli bir ücret düzeyinde ödeme yapmamızı sağlayan bir uygulamamız. 2018 için uygulanan bekar ve çocuksuz birisi için 1603.12 TL'dir. Vergi dilimi nedeniyle meydana gelen düşüşü kanunla önledik. AGİ'yi ilave yaparak bu durumu düzelttik. AK Parti'nin iktidara gelmeden önce belirlenen son asgari ücret 2002 yılı Temmuz ayına aitti. 184 lira düzeyinde olan asgari ücreti 1603,12 liraya yükselttik. Yüzde 770, reel olarak ise yüzde 102 arttığını görmekteyiz" dedi.Asgari ücretin tüm ülke ekonomisine yön vereceğini aktaran Selçuk, asgari ücretin çalışma barışına olumlu katkıda bulunacak şekilde tespit edilmesini temenni etti.TİSK GENEL SEKRETERİ KOÇ: ASGARİ ÜCRETE SİYASİ POLEMİKLER ALET EDİLMEMELİTİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da yaptığı konuşmada, asgari ücret belirlenirken sadece enflasyon rakamlarına odaklanılmaması gerektiğini belirterek, "Enflasyon rakamının dışında ülkenin ve işletmelerin içerisinde bulunduğu ekonomik durumlar, yatırım ve rekabet ortamı ile işsizlik oranı da göz önünde bulundurulsun. Geçmişte yaşamak yerine hedefleri önümüze koymalıyız. İşverenlerimizin maliyeti, Ekim ayından itibaren asgari ücret desteğinin kalkmasıyla yüzde 5 arttı. 2019 yılı için bu desteğin artırılarak yeniden uygulanmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerleri için SGK işveren teşviklerinin artırılarak sürdürülmesini istiyoruz. Ayrıca asgari ücrete siyasi polemiklerin alet edilmemesini talep ediyoruz" dedi.TÜRK-İŞ GENEL EĞİTİM SEKRETERİ IRGAT: DÖRT KİŞİLİK AİLE DİKKATE ALINARAK BELİRLENMELİTÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise asgari ücretin taban ücret olduğunu belirterek, bu ücretin bir kişiye göre değil dört kişilik aile dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini söyledi. Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere bağlı olarak asgari ücretli çalışanların geçim sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Irgat, "Yeni asgari ücrette bu yıl gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınmalı. Bunun yanına ülkenin büyümesi ve gelişmesi de göz önünde bulundurularak refah payı da eklenmeli" diye konuştu. Komisyonun ikinci toplantısı TÜRK-İŞ ev sahipliğinde, üçüncüsü TİSK ve son dördüncü toplantı ise yine bakanlıkta gerçekleştirilecek. İkinci toplantının 13 Aralık'a ertelendiği belirtildi.(Yağmur Yıldız - Nurullah Geylani/İHA)